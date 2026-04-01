טיל מצרר קטלני נורה הבוקר לגוש דן וגרם להרס כבד בבני ברק. ילדה בת 11 נפצעה אנוש מרסיסים, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נפגעו מהדף ומרסיסים בפתח תקווה וחולון - המרכז תחת מתקפה | הדיווחים המזעזעים (חדשות חרדים)
טיל מצרר ששוגר הערב לדרום גרם לפגיעה במושב בלכיש נגרם נזק רב לבית | במשטרה אמרו כי המשפחה התפנתה לממ"ד, וכך ניצלה מפגיעה | בתיעוד מהבית נראה הרס רב, כשבין היתר חלקים מהקירות נשברו | במקביל, הפלסטינים מדווחים כי כמה נשים נהרגו מפגיעת הטיל באזור חברון | צפו בתיעוד הפגיעה (בארץ)
כתבת כאן 11 בחרה לנצל אירוע פלילי בבני ברק - ולהאשים את תושבי העיר, מה שהתברר לבסוף על ידי המשטרה כשקר מוחלט | בהודעה שפרסמה, צירפה הכתבת סרטון של צעיר המשחק בפצצת מצרר וכתבה: "בינתיים אי שם בבני ברק משחקים בנפל של פצצונת, בסוף הם באמת ימותו ולא יתגייסו" | במשטרה הוכיחו כי שיקרה (בארץ)
אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
פצצות מצרר מסוכנות נפלו היום במטולה, ובמשטרת ישראל פרסמו תיעוד: "בבדיקה של החבלנים התברר כי מדובר בפצצת מצרר. החבלנים פועלים במקום לנטרל פריטים שלא התפוצצו. במקביל שוטרי המחוז הצפוני מבצעים סריקות על מנת לאתר נפלים נוספים" (בארץ)