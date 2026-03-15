באיראן נוהגים בכלכלת חימושים, ונראה כי פניהם למלחמת התשה - של שיגור טילים בטפטוף לעבר יישובי ישראל, מצפון ועד דרום, במטרה להתיש את העורף.
היו כמה שציינו היום (ראשון) על דפוס שנראה קבוע בשעות האחרונות בירי הטילים מאיראן לעבר ישראל. נראה כי אחת לתשעים דקות בקירוב נשמעת אזעקה בשל ירי מאיראן לאזור אחר בארץ.
כתב חדשות 12 אלמוג בוקר כתב: "מאז הלילה - כל תשעים דקות ירי מאיראן". הוא פירט את לוח השיגורים המלא.
בשעה 1:15 בבוקר נשמעו אזעקות באילת והערבה בעקבות שיגור. בהמשך בשעה 2:24 נשמעה אזעקה שרון, דן, שומרון, שפלה, לכיש, בקעה. בהמשך בשעה 5:34 נשמעה אזעקה בירקון, שפלה, לכיש.
בהמשך בשעה 6:14 אזעקות בבאר שבע והנגב - ממוקד דימונה. בשעה 6:43 אזעקות בבאר שבע והנגב. בשעה 8:17 - שיגורים לצפון (גולן, קו עימות וכרמל). בשעה 11:34 - אזעקות באילת. בשעה 11:50- אזעקות בשומרון, שפלה, לכיש, שרון ומרכז. בהמשך בשעה 13:21 נשמעו אזעקות נוספות במרכז.
