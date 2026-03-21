שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים ביממה האחרונה הערכת מצב בבור בנוגע להמשך הלחימה מול איראן.

ההערכה התקיימה ביחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט אסטרטגיה תא"ל עמיחי לוין, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן, רמ"ט חיל האוויר תא"ל גלעד קינן, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "ארגון הטרור 'משמרות המהפכה' שולט כיום באיראן ומוביל פעילות טרור וירי טילים נגד העורף הישראלי ומדינות האזור, ופעולות דיכוי נגד אוכלוסיית איראן פנימה. השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תימשך".

עוד הוא אמר: "אנחנו נחושים להוסיף ולהוביל את המתקפה נגד משטר הטרור האיראני, לערוף את ראשי מפקדיו ולסכל את יכולותיו האסטרטגיות - עד להסרת כל איום ביטחוני מעל מדינת ישראל ומעל האינטרסים של ארה"ב באזור. צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה".