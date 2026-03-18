2,500 ק"מ של דריכות: כך עובדת ההתרעה המוקדמת

סרטון הסברה של פיקוד העורף צה"ל

בעוד מיליוני ישראלים מצאו את עצמם בלילות האחרונים במרחבים המוגנים תחת מטר טילים בליסטיים מתפצלים מאיראן, במערכת הביטחון מבהירים: שום דבר בלוח הזמנים של המערכה הנוכחית אינו מקרי.

גורמים בכירים ששוחחו עם כתבנו חושפים כי עיתוי היציאה למבצע המכריע נבחר בקפידה – כסגירת מעגל היסטורית עם צוררי היהודים מממלכת פרס העתיקה. הסוד של חודש אדר: "נהפוך הוא" מודרני לפי המידע שנחשף, ההחלטה להכות בציר הרשע דווקא בחודש אדר נועדה להדהד את אירועי המגילה. "ממלכת פרס של ימינו מבקשת לשחזר את תוכנית 'להשמיד להרוג ולאבד'," מסבירים הגורמים, "והמענה הישראלי מגיע בדיוק באותה נקודה בזמן". עם זאת, המלאכה עוד רבה: המערכה צפויה להימשך בעצימות גבוהה גם לתוך ימי חג הפסח, מתוך הבנה שפירוק התמנון האיראני דורש יסודיות שאינה מסתיימת בפורים.

זירת נפילה בבני ברק

האתגר המבצעי: רכבת אווירית בחסות "מפקדת אלון"

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

נדבך דרמטי נוסף שנחשף כעת נוגע לניהול המרחב האזרחי תחת אש.

לכתבנו נודע כי מפקדת אלון של פיקוד העורף נרתמה למבצע לוגיסטי חסר תקדים בשיתוף משרד התחבורה. המפקדה מסייעת בשינוע תושבים ואזרחים המבקשים לצאת מישראל לכיוון ארה"ב ואירופה. כוחות הביטחון מפעילים את המערך הזה כ"אתגר מבצעי" לפי צורך משתנה, כדי להבטיח רציפות תפקודית ולסייע לאוכלוסייה הזקוקה לכך בניהול המעבר אל מחוץ לגבולות המדינה בתקופת הלחימה.

2,500 קילומטר של דריכות: כך עובדת מערכת ההתרעה

בפיקוד העורף חושפים כיצד מנוהל האיום מרחוק: השיגורים מאיראן עוברים מרחק עצום של כ-2,500 קילומטרים עד להגעה לישראל. בזכות ניתוח של מספר עצום של אירועי עבר, הפיקוד פועל בשיטה של התרעה מדורגת:

הנחיה ראשונית: ניתנת כבר כשהטיל במרחק רב, כדי להכניס את הציבור למצב מוכנות.

ניתנת כבר כשהטיל במרחק רב, כדי להכניס את הציבור למצב מוכנות. התמקדות קונקרטית: ככל שהטיל מתקדם, המערכות הופכות לממוקדות יותר ומזקקות את ההתרעה לאזורים ספציפיים בלבד

במערכת הביטחון מדגישים כי גם הנחיה מקדימה שאינה מסתיימת בהתרעה מלאה היא קריטית, שכן היא מעניקה לאזרחים ביטחון נוסף. עם זאת - כתוצאה משיפור המידע, האזעקות וההנחיות הרבה יותר אמינות מפני שהמערכת מדויקת יותר.

בהקשר הזה חשוב להזכיר שהיירוט נעשה בגובה ומרחק של עשרות קילומטרים משטח המדינה ולפעמים שברי יירוט פוגעים בקרקע דקות לאחר הפגיעה

תיעוד זירת נפילה במושב חניאל

המהפכה במגזר החרדי: הסברה "עוקפת טכנולוגיה"

עבור הציבור החרדי, פיקוד העורף פיצח שיטה ייחודית. במקום להסתמך על פלטפורמות שאינם מצויים בציבור הירא לדבר ה', הוקמה "רשת משפיענים" – רבנים וראשי רשויות – המשמשים כצינור מידע ישיר. "הזיהוי והטמעת המסרים במגזר החרדי שונים," מסבירים גורמים בפיקוד, "ולכן אנחנו פועלים דרך מנהיגות מקומית שזוכה לאמון המלא של הקהילה".

כוננות שיא: התיאום בין כוחות החילוץ

בזמן שהטילים באוויר, על הקרקע מתנהל מבצע תיאום חסר תקדים. כוחות החילוץ של פיקוד העורף נמצאים בכוננות מבצעית בכל רחבי הארץ, בתיאום הדוק עם משטרת ישראל, כיבוי האש, מד"א, איחוד הצלה וזק"א. המטרה: ניהול זירה מהיר וחזרה לשגרה כדי למנוע "תמונת ניצחון" מהאויב.

חשיפה בחזית הצפון: "שיטת הביזור" של חיזבאללה

במקביל, קצין בכיר בצה"ל חושף אסטרטגיה חדשה של חיזבאללה: "ביזור קיצוני". אמש סוכל מטח של למעלה מ-100 רקטות בטרם שוגרו, לאחר שהתברר כי הארגון פירק את מערכי הירי שלו למשגרים זעירים של 2-3 קנים המוחבאים בתוך בתי מגורים בכפרים. "הם מנסים להפוך כל בית למטרה," מסביר הקצין, "אבל המודיעין שלנו מצליח לסגור מעגלים גם על המשגרים המבוזרים ביותר".

השורה התחתונה: דריכות עד לחירות

ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה רב-ממדית. מהתיאום הלוגיסטי של מפקדת אלון ועד לסגירת החשבון ההיסטורית עם פרס – המטרה היא חירות אמיתית. כפי שמסכמים הגורמים הביטחוניים: "אנחנו נגיע לחג הפסח חזקים יותר, גם אם הדרך לשם תדרוש לחימה עצימה בשבועות הקרובים".