במסיבת עיתונאים שכולה אווירת בחירות, הציגו הערב (רביעי) בכירי הממשלה מתווה גרנדיוזי לחופשת הקיץ במערכת החינוך. בזמן שהציבור החרדי מרגיש נרדף תחת גזרות תקציביות ומנהיגיו זועקים על הפגיעה הקשה בעולם התורה והחינוך, הממשלה עומדת מול המצלמות ושופכת כספים על "חזונות" טכנולוגיים. המטרה שקופה: קריצה ברורה למצביעי המרכז והמגזר הכללי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להלהיב את ההורים המודאגים מעתיד ילדיהם, והכריז: "בחופשת הקיץ נכשיר את תלמידי ישראל בתחום הבינה המלאכותית. אני רוצה שהם יהיו הכי טובים ב-GPT, קלוד ועוד לפני הבגרויות. כמו כן - נשלים פערי לימוד שנצברו במהלך המלחמה".

כדי שלא יהיה ספק שמדובר במערכת בחירות שמסתכלת הרחק קדימה, נתניהו דאג להבהיר כי זוהי רק יריית הפתיחה להבטחות הבאות: "זה חלק מחזון 2040, להזנקת המדינה לגבהים יותר גבוהים. זה צעד ראשון ותשמעו עוד בהמשך".

מיליארד שקלים ו"פיילוט" - המספרים המרשימים

כדי לגבות את קמפיין הבחירות במספרים שייראו טוב בכותרות, הכריז שר החינוך יואב קיש: "נשקיע במיזם מעל מיליארד ש"ח". לגבי הפעלת המערכת הוסיף קיש: "חודש יולי יהיה במערכת החינוך כחודש מלא, אך הוא יהיה לבחירת המורים והתלמידים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר שהמטרה האמיתית היא פנייה להורים העובדים, תוך כדי עקיצה למסגרות קיימות: "מטרתנו היא לפנות את ההורים לעבודה, ולהקנות למידה יעילה ולא מסגרות שמזכירות שמרטפייה".