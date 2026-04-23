מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש באופן שיטתי, כאשר לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי הנמסר, המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ, ועל פי מדיניות לא הופעלו התרעות באזור.

הארגון מסר מוקדם יותר כי שיגר כטב"ם לעבר כוח ישראלי בדרום לבנון בתגובה לטענתו לתקיפה ישראלית. בצה"ל אישרו כי כלי טיס עוין יורט במהלך פעילות מבצעית שוטפת של הכוחות במרחב. תוצאות היירוט נבדקות. סבב שני של שיחות בין ישראל ללבנון ברקע ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש, צפוי להתקיים היום, חמישי, הסבב השני של השיחות בין ישראל ללבנון. המשא ומתן מתנהל בתיווך אמריקני, כאשר נשיא לבנון ג'וזף עאון הבהיר כי המדינה תפעל להארכת הפסקת האש ולבלימת פעולות ישראל בדרום המדינה. ההפתעה שחיכתה לצה"ל בחנות הבגדים בכפר הלבנוני | צפו בתיעוד חריג דוד הכהן | 23.04.26 החשוד כמחבל גילה לחיילים: זה מה שמתחבא בתוך בית ספר קרוב קובי אטינגר | 23.04.26 כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר רק אתמול הצליחו הכוחות לזהות ולעצור מחבל מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה, שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל נכנע לכוחות והועבר לחקירה ביחידה 504. ארה"ב קורא לאזרחים לעזוב את לבנון על רקע ההסלמה המתמשכת, משרד העניינים הקונסולריים של מחלקת המדינה של ארצות הברית קרא לאזרחים לעזוב באופן מיידי את לבנון, בשל "סביבה בטחונית מורכבת". בהודעת המשרד נאמר: "סביבת הביטחון נותרת מורכבת ויכולה להשתנות במהירות. אנו קוראים לאזרחי ארה"ב לעזוב את לבנון כל עוד אפשרויות טיסות מסחריות נותרות זמינות".

מתקפה על כפר בדרום לבנון, אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הצהרה זו מגיעה על רקע פעילות מבצעית מתמשכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוך מניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

יצוין כי זו אינה ההפרה הראשונה של חיזבאללה את הפסקת האש. הארגון ממשיך לבצע הפרות חוזרות ונשנות, בעוד ישראל מגיבה באופן מדוד.

אלמוג בוקר, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום, שהיה הכתב הראשון שנאלץ לעמוד מול מצלמה ולדווח על זוועות שבעה באוקטובר, פרסם אתמול (רביעי) אזהרה חריפה מפני חזרה על מדיניות ההכלה שהובילה לאסון. בוקר, שחווה על בשרו את תוצאות הזנחת גידול חמאס בעוטף עזה, מזהיר כי אותה מדיניות חוזרת על עצמה כעת בגבול הצפון.

"אתמול שוגרו רקטות לעבר כוחותינו ובצהל הגדירו את זה שווא ותקפו בצורה מדודה. השמידו את המשגר. תגובה אמיתית לא הגיעה עד עכשיו", כתב בוקר בפוסט חריף. "אז מה קרה הבוקר? בדיוק מה שקרה במשך שנים בעוטף: חיזבאללה היום, כמו חמאס אז, הבין שמכילים, אז ירו שוב לעבר כוחותינו"

הכתב, שמתגורר בקיבוץ זיקים ושרד את הטבח בנס, מסתמך על הניסיון המר שצבר בעוטף עזה. "עשרים פלוס שנים של ירי מעזה לעוטף, לימדו אותנו: הכלה לא מייצרת שקט. הכלה מביאה אותך בסוף לשבעה באוקטובר", הוא מזהיר.