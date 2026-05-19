רחפן נפץ של חיזבאללה פגע במשגב עם • שניים נפצעו

רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה התפוצץ היום(שלישי) בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. הרחפן פגע במשגב עם, הקיבוץ הגבולי שעומד בחזית המתיחות הביטחונית בצפון.

כתוצאה מהפיצוץ, נפצעו שני אזרחים. הפצועים פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי, ומשפחותיהם עודכנו על האירוע. בצה"ל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת וברורה של הבנות הפסקת האש מצידו של ארגון הטרור.

איום הרחפנים - המציאות החדשה

רחפני הנפץ הפכו לאחד האיומים המרכזיים בזירה הצפונית. ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בכלים אלו באופן שיטתי לתקיפת כוחות צה"ל, תוך ניצול יכולותיהם לחדור למטרות בדיוק רב.

כוחות הביטחון עובדים על פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים להתמודדות עם האיום. בין היתר, נבחנת אפשרות לצייד לוחמים בתחמושת מיוחדת המתפצלת לכדוריות ברזל, שנועדה להגדיל את טווח הפגיעה ברחפנים.