דובר צה"ל פרסם הערב (שני) הודעה חריגה בנושא רכש רשתות מיגון לכוחות הלוחמים בצפון, בתגובה לשיח שעלה ברשתות החברתיות על חיילים הרוכשים רשתות מיגון מדייגים ומגורמים אזרחיים. בהודעה הבהיר דובר צה"ל כי אין מחסור בציוד, וכי הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי.

"אני ער לשיח העולה ברשתות בנושא תרומת רשתות ואמצעים נוספים למניעת הרחפנים של חיזבאללה", נכתב בהודעה. "צה"ל כולו, והרמטכ"ל באופן אישי, עוסקים בכך ללא הרף. חשוב לנו לומר - אין מחסור בציוד. צה"ל לא פועל לגיוס תרומות מגורמים אזרחיים עבור הכוחות הלוחמים".

הקפדה על תקני איכות ובטיחות

דובר צה"ל הדגיש כי הצבא ממשיך בהצטיידות ורכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים לטובת מיגון הכוחות הפועלים בצפון. "תוך הליך בחינה קפדני, ניסויים לכל יצרן ציוד והקפדה על תקני האיכות והבטיחות", צוין בהודעה.

לדברי דובר צה"ל, ייתכנו מקרים נקודתיים של יוזמות פרטיות בנושא, אך הוא הדגיש: "זה לא נעשה בשל מחסור כזה או אחר בציוד. כל רשת שלא עומדת בדרישות עלולה להוות סיכון לכוחות הלוחמים, ולכן מבוצעת הקפדה על תקני האיכות והבטיחות".

תמונה נדירה מתהליך ההתמגנות

בסיום ההודעה פרסם דובר צה"ל תמונה נדירה מתהליך ההתמגנות המואץ במוצבי החזית בגבול לבנון. "מטבע הדברים ולמען בטחון הכוחות שלנו, רוב הפעולות שאנחנו מבצעים בנושא הן מסווגות", הסביר. "אני מוצא לנכון לפרסם לכם תמונה אחת מיני רבות, מתהליך ההתמגנות המואץ במוצבי החזית בגבול לבנון של הרשתות, המוצבות בפריסה נרחבת".

ההודעה מגיעה על רקע איום הרחפנים המתמשך בחזית הצפונית והדיווחים על יחידות וחיילים הרוכשים רשתות דייגים לצורך מיגונם באופן עצמאי.