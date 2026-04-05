מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל חילצו הערב בשלום קבוצת מטיילים שנתקעה במערת זווית שבסמוך לגבול לבנון | מהיחידה נמסר כי "החילוץ בוצע תחת סיכון מוגבר בשל הקרבה לגבול" | כך זה נראה - צפו בתיעוד (בארץ)
הצלם דוד כהן שוטט ברחבי הצפון ותיעד יום של מלחמה, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה יורה שוב ושוב לרחבי הצפון בצל שיגורי הטילים מאיראן | צפו בתיעוד נדיר של המלחמה, ממסוקי הקרב באוויר דרך הפגיעות בבתים ועד יירוטי הטילים (בארץ)
כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו תרגיל חטיבתי בגבול לבנון, לראשונה אחרי שנתיים של תמרון ברצועת עזה | התרגיל כלל תרחישי דמוי אויב, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בחירום, בשיתוף פעולה בין כיתות הכוננות לכוחות החטיבה | צפו בתיעוד מהתרגיל (צבא)
שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)
במהלך פעילות יזומה של צה"ל בכפר עג'ר שבגבול לבנון אותר רכיב נוסף מבור שהכיל חומר נפץ | דובר צה"ל ציין כי הבור אותר לפני שבועיים וכעת נחשף בו רכיב נוסף | "כוחות הנדסה הגיעו לנקודה וזיכו את המרחב ואת חומר הנפץ", נמסר (צבא)
הממשלה אישרה היום את ההצעה להכרה ביישובי קו הגבול עם לבנון כיישובי עדיפות לאומית | יינתן סיוע ממשלתי כדי לעודד צמיחה דמוגרפית וקליטה של אלפי משפחות חדשות באזור | מדובר במהלך אסטרטגי שמטרתו חיזוק ההתיישבות בגבול הצפון והסיוע יתפרס על פני תחומים מגוונים, כולל תשתיות, חינוך, תעסוקה ודיור (חדשות, פוליטי, בארץ)
לראשונה מזה שנים: מאות חסידי ברסלב נכנסו באופן מוסדר לתפילה בקבר רב אשי שבגבול ישראל-לבנון, בליווי כוחות צה"ל ובתיאום מלא עם גורמי הביטחון | הצלם דוד כהן - פלאש 90 הצטרף לשיירת החסידים, ומגיש גלריה מרהיבה מהתפילות במקום (חרדים)
תחת חשאיות מוחלטת, שופץ קבר רב אשי שבהר שנאן - על גבול ישראל-לבנון | הקבר, שלא שופץ שנים רבות, עבר שיפוץ מקיף על ידי חסידי ברסלב כאשר במהלך הפסקת האש בוצעו שינויים מהותיים במתחם הקבר והגדר שחצתה מעל הקבר - הוזזה אל מחוץ למתחם | האם תתאפשר כניסה מוסדרת לקבר? | חשיפה (בארץ)