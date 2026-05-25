רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה התפוצץ היום (שני) בשטחי הכינוס הסמוכים למשגב עם בגליל העליון. בפיצוץ נפגע חייל אחד באורח קל, שקיבל טיפול רפואי במקום. כך נמסר ממועצה אזורית גליל עליון.

האירוע התרחש כעשרים דקות לאחר שהתרעות הופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר כי רחפן נפץ נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון, ללא נפגעים נוספים.

במקביל לאירוע הרחפן, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר רקטה ששוגרה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח הארץ. היירוט בוצע בהצלחה ולא דווח על נפגעים או נזקים.

באירוע נוסף שהתרחש לפני זמן קצר, רחפן נפץ נוסף נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. גם באירוע זה לא דווח על נפגעים.

בדיון ביטחוני סוער שהתקיים אמש בקבינט המצומצם, התפתח ויכוח חריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשאלת האסטרטגיה הנכונה להתמודדות עם איום הרחפנים.

ראש הממשלה נתניהו דרש מצה"ל לגבש פתרונות מיגון מהירים לאיום הרחפנים, בעוד שר האוצר סמוטריץ' טען כי "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".