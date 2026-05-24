תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי של חיזבאללה שהושמד (צילום: דובר צה"ל)
כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני לאיתור והשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.
הכוחות בשיתוף עם יחידת יהל"ם, איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-100 מטרים.
בתוואי התת-קרקעי אותרו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
