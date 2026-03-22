תיעוד התקיפה
מבצע שאגת הארי - בדרום לבנון: כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.
לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו אתמול (שבת קודש) מספר מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר המרחב בו פועלים הכוחות.
בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם, ובמקביל חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים. "אין נפגעים לכוחותינו", נמסר מדובר צה"ל.
עוד נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
