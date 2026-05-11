כטב"ם חדר למרחב נווה ים • התרעות הופעלו בדקות האחרונות

התרעות הופעלו בדקות האחרונות במרחב נווה ים, על רקע חשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש לעומק שטח ישראל. על פי הערכות ראשוניות, מדובר בכטב"ם שחדר למרחב, במהלך שמסמן הסלמה נוספת בגזרה הצפונית.

האירוע מתרחש על רקע סדרת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. רק לאחרונה אותר כלי טיס בלתי מאויש על גג בית ספר בנהריה, בהפרה נוספת של ההסכם. שוטרי מרחב אשר וחבלני מחוז חוף הוזעקו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות מקצועיות לנטרול ופינוי כלי הטיס.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אולם במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.