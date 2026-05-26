פיקוד העורף: הנחיה מקדימה על ירי רקטות מלבנון החל מהיום

פיקוד העורף השיק היום (שלישי) יכולת חדשנית למתן הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים משטח לבנון, במטרה להעניק לאזרחים זמן היערכות נוסף טרם הפעלת האזעקה הרגילה. המהלך, שהושלם לאחר תהליך מקצועי ממושך, מהווה שדרוג משמעותי ביכולות ההתרעה לאזרח.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הבהיר כי "מתוך מחויבות עמוקה לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות, השלמנו תהליך מקצועי שנועד לספק הנחיה מקדימה גם על ירי משטח לבנון. מטרת המהלך היא לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה".

זמני היערכות משתנים לפי מרחק

על פי הפרסום הרשמי, ההנחיה המקדימה תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי של פיקוד העורף (CB), בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של פיקוד העורף. זמן ההיערכות שתספק המערכת יהיה קצר באופן יחסי וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי.

ביישובי קו העימות, התושבים יקבלו הנחיה מקדימה של שניות ספורות בלבד לפני הפעלת התרעה. במרחב הצפון, זמן ההיערכות יגיע עד כדקה לפני האזעקה, ואילו ביתר איזורי הארץ ניתן יהיה לקבל הנחיה מוקדמת של עד כשתי דקות.

הנחיות להתנהגות נכונה

פיקוד העורף הדגיש כי עם קבלת הנחיה מקדימה על ירי מלבנון, יש להתקרב למרחב מוגן, כך שבעת הפעלת ההתרעה ניתן יהיה להיכנס אליו בהתאם לזמן ההתגוננות באזור. יחד עם זאת, הובהר כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, וכן מקרים בהם תתקבל הנחיה מקדימה אך לא תופעל התרעה.

כזכור, בחודשים האחרונים דנו בפיקוד העורף בהארכת זמני ההתגוננות ביישובי הצפון, בעקבות הרחקת חיזבאללה מאזור הגבול והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר. המהלך עורר אז התנגדות בקרב ראשי הרשויות בצפון, שטענו כי הארכת זמן ההתגוננות על הנייר אינה שווה ערך לשיפור אמיתי בביטחון.

פיקוד העורף הבהיר כי ימשיך לבחון ולשפר את יכולות ההתרעה לאזרח, במטרה להעניק לציבור זמן נוסף להגעה למרחב המוגן בבטחה, בכל מקום שבו הדבר מתאפשר. המערכת החדשה מצטרפת למאמצים הנרחבים של פיקוד העורף לחזק את ביטחון התושבים ולספק מענה מדויק ככל האפשר לאזרח.