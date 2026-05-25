ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, הודיע אמש (שני) על החלטה חריגה: מחר לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך ביישובים הצמודים לגדר הביטחונית בגזרה הצפונית. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב ביטחונית נרחבת שערך ראש המועצה, ומתוך מה שהגדיר כ"אחריות מוחלטת לחיי אדם".

בפנייתו לתושבים, הסביר גואטה את סגירת המוסדות באופן נחרץ: "לא ניקח סיכונים מיותרים ולא נאפשר לצוותי החינוך והתלמידים להפוך ליעד עבור האויב". לדבריו, במציאות של אש תדירה באזור, ביטחון הילדים ניצב מעל כל שיקול אחר.

היישובים והמוסדות הכלולים בהנחיה

בעקבות ההחלטה, מוסדות החינוך הבאים לא יפתחו את שעריהם: בית הספר רונסון, מעונות היום וגני הילדים ביישובים יערה, גורן, גרנות, שומרה, שתולה, זרעית, מתת, נטועה ואבן מנחם. יצוין כי מסגרות החינוך המיוחד ימשיכו את פעילותן כרגיל.

ראש המועצה הדגיש את דרישתו לנקיטת מהלכים התקפיים משמעותיים שיחזירו את השקט לצפון, והפציר בתושבים להמשיך ולגלות דריכות רבה ולהקפיד להישמע במלואן להוראות פיקוד העורף. עדכונים באשר לחלופות למידה עבור התלמידים יפורסמו בהמשך.