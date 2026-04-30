ראש מועצת מעלה יוסף, שמעון גואטה, פרסם הבוקר (חמישי) הודעה דרמטית לתושבים בעקבות פגיעת כלי טיס עוינים בשטח המועצה. "נס גדול היה לנו היום", מסר גואטה, "האירוע הזה היה יכול להסתיים אחרת לגמרי".

בהודעתו, שיקפה גואטה את תחושת החידלון והתסכול הרווחת בקרב תושבי הצפון מול המשך ההפרות השיטתיות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. "אני שומע את זעקות ההורים ואת בכי הילדים, ואסור לנו לנרמל את המצב הזה", הדגיש ראש המועצה.

"דם ילדינו אינו הפקר"

גואטה הבהיר כי הוא נמצא בקשר רציף עם גורמי הצבא והביטחון, וכן מול הדרג המדיני, ודורש מענה מיידי וברור למצב. "אני סומך על כוחות הביטחון שפועלים לילות כימים כדי להגן עלינו, אך המציאות הזו לא יכולה להימשך", ציין.

"לא נוכל לקבל שגרה של אזעקות, יירוטים ואיומים מעל ראשי ילדינו", הוסיף ראש המועצה בנימה נחושה. "דם ילדינו אינו הפקר. אני דורש ממדינת ישראל לפעול בנחישות, ללא פשרות, כדי להבטיח ביטחון אמיתי לתושבי מעלה יוסף".

רקע: הפרות שיטתיות של הפסקת האש

האירוע במעלה יוסף מצטרף לשורה ארוכה של הפרות חיזבאללה את הפסקת האש בימים האחרונים. רק אתמול זוהו כ-5 שיגורים משטח לבנון לעבר מרחב שתולה, כאשר חיל האוויר יירט לפחות 3 מהם. חיזבאללה לקח אחריות על הירי לישראל, במסגרת קיחת אחריות שישית להיום בלבד.

על פי הנמסר מכוחות צה"ל, התרעות הופעלו במרחבי כפר יובל ומעיין ברוך בגבול הצפון בעקבות זיהוי מטרה חשודה שחדרה משטח לבנון. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר המטרה, אך לאחר בדיקה הודיע דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא - למרות שאכן היו שיגורי רקטה וכטב"מ לעבר כוחותינו.