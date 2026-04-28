ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון וידאו קצר, בן 29 שניות, ובו התייחס לפיצוץ מנהרת הטרור הענק של חיזבאללה בלבנון. בנוסף, הודיע כי נתן הנחיה לפני מספר שבועות לחסל את איום הרחפנים.

"פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה", אמר ראש הממשלה. "אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים - ועוד היד נטויה".

עוד אמר נתניהו: "אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטני, צפונית לליטני, בבקעא בצפון לבנון.

"ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ".

פיצוץ המנהרה אירע מוקדם יותר היום. מדובר במנהרה גדולה שאותרה במהלך הלחימה, תוך מתן הנחיות מיוחדות לתושבי הגליל והגולן עקב רעשי הפיצוץ העזים.