ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון וידאו קצר, בן 29 שניות, ובו התייחס לפיצוץ מנהרת הטרור הענק של חיזבאללה בלבנון. בנוסף, הודיע כי נתן הנחיה לפני מספר שבועות לחסל את איום הרחפנים.
"פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה", אמר ראש הממשלה. "אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים - ועוד היד נטויה".
עוד אמר נתניהו: "אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטני, צפונית לליטני, בבקעא בצפון לבנון.
"ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ".
פיצוץ המנהרה אירע מוקדם יותר היום. מדובר במנהרה גדולה שאותרה במהלך הלחימה, תוך מתן הנחיות מיוחדות לתושבי הגליל והגולן עקב רעשי הפיצוץ העזים.
בזמן הפיצוץ וכתוצאה ממנו, התרחשה באזור רעידת אדמה שנוטרה על ידי האמצעים הסיסמולוגיים.
בשל עוצמת הפיצוץ, הועברו הנחיות התגוננות ייעודיות לתושבי היישובים הסמוכים לקו המגע. במערכת הביטחון הבהירו כי הדי הפיצוץ עשויים להישמע היטב ביישובי הגליל ובאזור רמת הגולן, אך הדגישו כי לא תופעל אזעקת רעידת אדמה רשמית.
שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב: "דין דרום לבנון כדין עזה. צה"ל השמיד כעת בפיצוץ ענק תשתית טרור תת-קרקעית בקנטרה בלבנון, שבתוך אזור הביטחון החדש. ממשלת לבנון וצבא לבנון התחייבו לפרז את דרום לבנון ממחבלי החיזבאללה ומנשק ואלה הן התוצאות.
"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להשמיד כל תשתית טרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כמו בעזה - כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל. נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם מביא כעת להחרבת בתיה וכפריה. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה."
