חה"כ מילביצקי: "הצפון לא מופגז - יש רק רחפני נפץ"

חה"כ חנוך מילביצקי מהליכוד עורר סערה בסוף השבוע, כאשר טען בריאיון לערוץ 14 כי "הצפון לא מופגז". ההצהרה המפתיעה הגיעה על רקע שורת הפרות חמורות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, שכוללות ירי רקטות ושיגור רחפני נפץ כמעט על בסיס יומי.

כאשר נשאל על "הצפון שלנו שלא מפסיק להיות מופגז", השיב חה"כ מילביצקי בנחרצות: "א', הצפון שלנו לא מופגז, בואו נהיה מדויקים". חבר הכנסת המשיך והבהיר את עמדתו: "חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ. הצפון לא מופגז. יש רחפני נפץ ואין טילים".

כאשר אחד מחברי הפאנל התערב וציין כי "מה לא מופגז, יש טילים, היו אתמול טילים", התעקש חה"כ מילביצקי על עמדתו: "אתמול היה אחד. זה לא עכשיו שהתחיל מטח. מי שהיה שם כמו שאני הייתי השבוע לא יכול להשתחרר מהרעש של ההפצצות שלנו של הארטילריה והמטוסים שעובדות שם כל הזמן".

המציאות בשטח: הפרות יומיומיות

ההצהרות של חה"כ מילביצקי מתנגשות עם המציאות בשטח. כאשר ההפרות המתמשכות גובות מחיר דמים כבד מכוחותינו.

בימים האחרונים נפלו מספר חללים בפעילות המבצעית בדרום לבנון, ביניהם סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנפל מפגיעת רחפן נפץ חודש לפני חתונתו. גם סמ"ר נגב דגן הי"ד, לוחם בן 20 מגדוד גולני, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון.