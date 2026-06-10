מבצע מודיעיני: כך חיסלו כוחות האיסוף 20 מחבלים בלבנון

חיסול המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

יחידת האיסוף 'שחף' (869) בפיקוד אוגדה 91 ממשיכה בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולסכל תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. במהלך השבועיים האחרונים, חיסלו כוחות היחידה בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור והיוו איום ממשי על כוחותינו הפועלים בשטח.

היחידה, המתמחה באיסוף מודיעין והכוונת אש מדויקת באמצעות תצפיות, הצליחה לאתר ולהשמיד מספר תשתיות טרור קריטיות. בין המטרות שהותקפו נמצאו מבנים ששימשו את מחבלי חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל - איום שהפך לאחד המסוכנים ביותר על לוחמינו בזירה הצפונית. רחפני הנפץ - האיום הקטלני רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו בחודשים האחרונים לאחד האיומים המרכזיים על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חשיפה: הפייק ניוז שקרס - האמת על ה'מעצרים המובילים לגיוס' משה כץ | 18:01 הפעילות המבצעית של יחידת 'שחף' מתמקדת בזיהוי מוקדם של תשתיות אלו ובהשמדתן לפני שהן מסוכנות לפגוע בכוחותינו. על פי הנמסר, הכוחות פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, כאשר התצפיות מאתרות את המטרות והמטוסים מבצעים את התקיפות המדויקת.

חיסול המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית הנרחבת של צה"ל בשתי הזירות ממשיכה על רקע המאמצים להסיר את האיומים על מדינת ישראל ולאפשר את שיבת התושבים ליישובי הצפון בביטחון.