דקות ספורות לאחר שצה"ל הודיע כי בהתאם להערכת המצב, הכוחות נערכים לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון, הופעלו כעת התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ, בקריות ובעכו. על פי הדיווחים הראשוניים, מדובר בשיגורים מלבנון, והפרטים עדיין נמצאים בבדיקה.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אולם במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.

ההתרעות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש עם ארגון הטרור חיזבאללה. רק הבוקר אותר כלי טיס בלתי מאויש על גג בית ספר בנהריה, בהפרה נוספת של ההסכם. שוטרי מרחב אשר וחבלני מחוז חוף הוזעקו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות מקצועיות לנטרול ופינוי כלי הטיס.

בימים האחרונים מתקיימות הערכות מצב שוטפות בצה"ל אודות הגזרה הצפונית, בעקבות חיסול מפקד כוח רדואן בתקיפה מדויקת בביירות. במסגרת ההערכות הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו העימות, בשל היתכנות לירי תגובה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחב.

בקריית שמונה ובמועצה האזורית גליל עליון ממליצים לציבור להימנע מהתקהלויות גדולות, ובנהריה ביטלו אירועים גדולים שתוכננו לימים הקרובים. ההחלטות התקבלו בתיאום עם גורמי הביטחון ובהתאם להערכות המצב המתעדכנות.

יצוין כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. לוחמי חיל האוויר הצליחו ליירט בהצלחה שיגור אחד, בעוד שאר הרקטות ופצצות המרגמה נפלו בשטחים פתוחים בסמוך לכוחות.