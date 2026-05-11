דובר צה"ל: התרעות בנווה ים בגלל מיירט שיצא לטיל קרקע-אוויר

יירוט לעבר טילים ששוגרו מלבנון ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

דובר צה"ל הבהיר לפני זמן קצר את הרקע להתרעות שהופעלו במרחב נווה ים, לאחר דיווחים ראשוניים על חדירת כלי טיס בלתי מאויש. על פי ההבהרה הרשמית, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע-אוויר ששוגר לעבר כלי טיס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צה"ל.

"בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב נווה ים, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע-אוויר ששוגר לעבר כלי טיס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון", מסר דובר צה"ל. צה"ל הדגיש כי אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. התרעות בעקבות ניסיון היירוט על פי ההבהרה, התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון היירוט של הטיל קרקע-אוויר. מערכות ההגנה האווירית זיהו את האיום בזמן אמת ושיגרו מיירט כנגד הטיל שנורה לעבר מטוס חיל האוויר שפעל במרחב דרום לבנון. הדיווחים הראשוניים על חדירת כטב"ם לעומק שטח ישראל התבררו כשגויים, כאשר צה"ל הבהיר כי מדובר בפעולה הגנתית של מערכות ההגנה האווירית. כידוע, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון במטרה לטהר תשתיות טרור ולהסיר איומים על יישובי הצפון.

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

רקע: הפרות שיטתיות של הפסקת האש

האירוע מתרחש על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. בימים האחרונים נרשמו מספר אירועים חמורים בהם שיגר הארגון טילים וכלי טיס בלתי מאויישים לעבר שטח ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

רק לאחרונה אותר כלי טיס בלתי מאויש על גג בית ספר בנהריה, בהפרה נוספת של ההסכם. שוטרי מרחב אשר וחבלני מחוז חוף הוזעקו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות מקצועיות לנטרול ופינוי כלי הטיס.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אולם במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.