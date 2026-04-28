סער במסר לעולם: 'אין לנו שאיפות טריטוריאליות בלבנון'

שר החוץ גדעון סער נפגש לפני זמן קצר במשרד החוץ בירושלים עם שר החוץ של סרביה מרקו דג׳וריץ׳. השרים קיימו דיאלוג אסטרטגי בין המדינות, בהשתתפות גורמי ביטחון ומודיעין משני הצדדים. לאחר הדיאלוג קיימו השרים מסיבת עיתונאים משותפת.

שר החוץ סער מסר מסר דיפלומטי ברור: "אין לנו שאיפות טריטוריאליות בלבנון". השר הבהיר כי הכניסה הצבאית לדרום לבנון נבעה מכשלון הקהילה הבינלאומית וצבא לבנון לפרז את האזור מנשק חיזבאללה.

"חיזבאללה הפך את דרום לבנון לתשתית טרור נרחבה", ציין סער במהלך המסיבה. "לא נעשה די לפירוז דרום לבנון על פי החלטות האו"ם, ולכן נאלצנו להיכנס". השר הדגיש כי מדובר בפעולה הכרחית להגנה על אזרחי ישראל מפני איום הטרור המתמשך.

"אם תפורק התשתית - לא יהיה צורך בנוכחות"

שר החוץ הבהיר את התנאי המרכזי לסיום הנוכחות הצבאית הישראלית בדרום לבנון: "אם תפורק התשתית הטרוריסטית - לא יהיה צורך בנוכחות צבאית שם". דבריו מגיעים על רקע פעילות מבצעית נרחבת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, בה מושמדות תשתיות טרור של חיזבאללה באופן שיטתי.

עוד הוסיף השר: ״כשחיזבאללה מפר את הפסקת האש ומערער אותה ואת יציבותה הוא חושב שישחזר את ׳עידן המשוואות׳ של תקופת נסראללה. זה לא הולך לקרות! אותן ׳משוואות׳ עברו מן העולם- יחד עם נסראללה״

כידוע, כוחות אוגדה 146 ממשיכים בפעילות אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי, כאשר ביממה האחרונה הושמדו מחסני נשק, עמדות נגד טנקים ותוואי תת-קרקעיים של הארגון. הפעילות מתבצעת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.

ביקורת חריפה על ממשלת לבנון

שר החוץ הפנה ביקורת חריפה כלפי ממשלת לבנון על כישלונה בהתמודדות עם שליטת חיזבאללה בשטחה. "מדינת הטרור של חיזבאללה, שהיא שלוחה איראנית, מקיימת כיבוש דה פקטו של לבנון תוך רמיסת ריבונותה ופגיעה באזרחיה", אמר.

סער הדגיש כי המשא ומתן הישיר עם לבנון הוא חשוב ויכול להיות פתח לעתיד שונה וטוב יותר, אך הוסיף: "ממשלת לבנון חייבת לנקוט בצעדים פרקטיים להשבת הריבונות שלה - כנגד השליטה דה פקטו של איראן בשטחה".

המציאות בשטח: הפרות שיטתיות

דבריו של שר החוץ מגיעים בעת שארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר באופן שיטתי את הפסקת האש, בשורה ארוכה של הפרות בימים האחרונים.

על פי הנמסר מצה"ל, הארגון ממשיך לפעול מאזורים אזרחיים ומנצל את נוכחות כוחות יוניפי"ל לפעילות טרור ומודיעין. שר החוץ חשף בפגישה עם שליחת האו"ם ללבנון כי חיזבאללה מציב באופן שיטתי את פעיליו ונכסיו הצבאיים בסמיכות לעמדות יוניפי"ל, תוך ניצול מכוון של נוכחות כוחות האו"ם.