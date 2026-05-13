נחיל רחפנים תקף יעד בישראל • "המתקפה העצימה ביותר עד היום"

חיזבאללה ביצע אתמול (שלישי) מתקפת רחפנים רחבת היקף לעבר יעד בגבול הצפון, במה שמוגדר על ידי גורמי ביטחון כ"מתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום". המתקפה בוצעה בשני גלים נפרדים, כאשר בגל השני נצפו מספר רחפנים חגים במשך דקות ארוכות מעל היעד בתוך שטח ישראל, תוך חיפוש נקודת הפגיעה האידיאלית.

בגל הראשון, שהתרחש בשעות אחר הצהריים, שוגרו ארבעה רחפנים במקביל. שני רחפנים כוונו לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ופצעו שני לוחמים - אחד באורח בינוני ואחד באורח קל. שני רחפנים נוספים שוגרו לעבר יעד בגבול הצפון והציתו שריפה באזור. חיל האוויר ניסה ליירט חלק מהרחפנים, אך לא הצליח למנוע את כל הפגיעות.

פחות משעה לאחר מכן הגיע הגל השני - עצים ומתוזמן יותר. מספר רחפנים שוגרו לעבר אותו יעד בתוך שטח ישראל, והפעם הם חגו סביב המטרה במשך דקות ארוכות תוך חיפוש שיטתי אחר נקודת הפגיעה המדויקת. לוחם שהיה בשטח תיאר ל-i24NEWS: "ראיתי שניים פוגעים במטרה, תוך 5 שניות זיהינו אחד נוסף מרחף בין המבנים ומחפש אנשים. אתה רואה הכול בעיניים. את הסליל של הסיב, את הרחפן ומטען חבלה ענק".

זו הפעם הראשונה שמזוהה מתקפה מתוזמנת ומתואמת של נחיל רחפנים על יעד בודד בתוך שטח ישראל, והיא נחשבת למתקפה הרחבה והמורכבת ביותר מסוג זה עד היום. גורם בטחוני המעורה בפרטי האירוע הסביר כי "הדאגה העיקרית היא מפני הסימולטניות של רחפנים רבים. גם אם הצלחת ללכוד שניים או שלושה, יש עוד אחרים שמנסים לזנב בך".

האיום המתפתח: רחפני סיב אופטי

המתקפה מדגישה את האתגר ההולך וגובר שמציבים רחפני ה-FPV (תצוגת גוף ראשון) המופעלים באמצעות סיב אופטי. בניגוד לרחפנים רגילים הנשענים על גלי רדיו שניתן לשבש באמצעות לוחמה אלקטרונית, רחפן הסיב האופטי פורס מאחוריו חוט זכוכית דק וחסין לחלוטין לכל שיבוש. הסיב האופטי מאפשר למפעיל להטיס את הכלי למרחקים של עשרות קילומטרים, דרך שטחים סבוכים ובנויים, מבלי להשאיר חתימה אלקטרומגנטית הניתנת לזיהוי.

כפי שדיווחנו לאחרונה, גורמים בתעשיות הביטחוניות מודים בכאב כי הכלים הזולים הללו, שעלותם מאות דולרים בלבד, "עושים צחוק" מהאלקטרוניקה המתוחכמת וממטוסי ה-F-35 היקרים. עבור הלוחמים בשטח, האיום הזה מרגיש כמו משחק אכזרי - הרחפן מגיע בשקט מוחלט, ללא התרעות מוקדמות, ומשאיר אותם חסרי אונים.