צה"ל מבטל אירועים בצפון בעקבות חשש לתגובת חיזבאללה

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בהמשך לתקיפה המדויקת של צה"ל בביירות אתמול (רביעי), בה חוסל אחמד ע'אלב בלוט מפקד יחידת 'כוח רדואן', ממשיך צה"ל לקיים הערכות מצב שוטפות אודות הגזרה הצפונית. במסגרת ההערכות הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו העימות, בשל היתכנות לירי תגובה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחב.

צה"ל קורא לציבור לגלות עירנות ודריכות, ומדגיש כי נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויהיה שינוי, צה"ל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת. המלצות להימנע מהתקהלויות גדולות בקריית שמונה ובמועצה האזורית גליל עליון ממליצים לציבור להימנע מ"התקהלויות גדולות". בנהריה ביטלו אירועים גדולים שתוכננו לימים הקרובים. ההחלטות התקבלו בתיאום עם גורמי הביטחון ובהתאם להערכות המצב המתעדכנות. כזכור, צה"ל חיסל אתמול את מפקד כוח רדואן בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות. התקיפה אושרה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, במסגרת מדיניות הסיכולים הממוקדים נגד מפקדי הארגון.

חיסול מפקד כח רדואן

מי היה המפקד שחוסל

אחמד ע'אלב בלוט מילא במשך שנים תפקידים מרכזיים ביחידת 'כוח רדואן', ובהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות המבצעית של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל, ופיקד על פעילות טרור נרחבת בזירה הצפונית.

על פי הנמסר מצה"ל, במהלך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, הכווין ע'אלב בלוט את מחבלי 'כוח רדואן' ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בין הפעולות שביצעו מחבלי היחידה תחת פיקודו: ירי נ"ט לעבר כוחותינו, הפעלת מטעני נפץ ותקיפות נוספות.