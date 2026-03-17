דרמה בבני ברק: תרגיל רחב היקף הפך בשנייה לאירוע בזמן אמת

רחבת עיריית בני ברק נראתה הבוקר (שלישי) כזירת קרב לכל דבר. עשרות רכבי חירום, כוחות הצלה וצוותי ביטחון עירוניים התפרסו בשטח במסגרת תרגיל רחב היקף המדמה תרחיש אימה של פגיעת טיל ישירה בלב האזור הצפוף בעיר. אלא שהתסריט שנכתב במשרדי מחלקת החירום הפך בתוך דקות למציאות חיה ומותחת.

בעיצומו של התרגול, בעוד הצוותים מתרגלים חילוץ נפגעים וטיפול בתשתיות הרוסות, נשמעה לפתע אזעקת אמת ברחבי העיר. ברגע אחד נפסקו הצעקות המבוימות והוחלפו בדריכות מבצעית שקטה. ראש העיר, חנוך זייברט, יחד עם הנהלת העירייה והצוותים המקצועיים, עברו בתוך שניות ספורות למקלט העירוני המוגן ולחמ"ל המבוצר.

מהחמ"ל העירוני, המצויד בטכנולוגיות מתקדמות, המשיכו הצוותים לנהל "אירוע כפול": מצד אחד מעקב הדוק אחרי דיווחי האמת מהשטח בעקבות האזעקה, ומצד שני המשך ניהול תרחיש התרגיל המורכב. היכולת של המערכת העירונית לעבור מ"אפס למאה" בתוך רגעים ספורים הוכיחה את רמת המוכנות הגבוהה.

אל החמ"ל הגיע בביקור פתע אלוף פיקוד העורף, שי קלפר. האלוף, שעקב מקרוב אחרי תפקוד הצוותים ברגעי האמת, הביע הערכה רבה לניהול האירוע. בדבריו בפני הנוכחים הדגיש האלוף: "במלחמה הזו העורף הוא החזית. תפקיד החמ"ל לדאוג לאזרחים כאן, כדי שהלוחמים בחזית יוכלו לתפקד בראש שקט. בני ברק מוכיחה היום רמת מוכנות גבוהה ביותר".

ראש העיר, חנוך זייברט, הציג בפני האלוף את האתגרים הייחודיים של העיר, בדגש על היותה עיר ברוכת ילדים וצפופה, והעלה שורה של פתרונות אופרטיביים שיכולים להציל חיים בזמן אמת.

עם סיום הדיונים בחמ"ל והחזרה לשגרה, יצאו אלוף הפיקוד יחד עם ראש העיר זייברט, מ"מ רה"ע מנחם שפירא, סגן רה"ע אלחרר, מנכ"ל העירייה אירנשטיין ומנהל מחלקת חירום וביטחון חיים נוגלבלט, לסיור שטח ברחוב ירושלים - בנקודה שבה אירעה נפילה.

המשלחת נכנסה לבנייני המגורים, עלתה לדירות שנפגעו ושוחחה עם דיירים שניצלו בנס בסיבוב הקודם. המפגש הישיר בין גורמי הביטחון לתושבים המחיש את החשיבות של המיגון והערנות.

התרגיל הסתיים בסיפוק רב מצד גורמי הביטחון ופיקוד העורף. "היום ראינו שבבני ברק אין רק 'דיבורים' על חירום, אלא מערכת משומנת שמתפקדת תחת אש", סיכמו גורמי המקצוע.