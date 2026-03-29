האיום מתימן: האזהרה של פיקוד העורף

בעקבות חידוש האיום הבליסטי מתימן, פיקוד העורף מבקש לחדד את נהלי הבטיחות ומסר הצהרה חריגה המדגישה את מורכבות היירוט והזיהוי של האיומים ממרחק כה רב. "ישנם מצבים שבהם תתקבל אזעקה ללא התרעה מקדימה לפניה, בהתאם לתנאים המבצעיים", נמסר היום (ראשון) מפיקוד העורף ל-N12.

עוד ציינו כי "זיהוי ירי ומתן הנחיה מקדימה מושפעים ממגוון גורמים מבצעיים, ולכן לא תמיד ניתן לספק זמן היערכות ממושך בין ההנחיה המקדימה לבין ההתרעה". משמעות ההנחיה היא שבניגוד לירי רקטי מאיראן, שבו לרוב ישנה התרעה מקדימה של כמה דקות, בירי מתימן ייתכן שהצופרים יופעלו רק ברגע הזיהוי הסופי של האיום מעל שמי המדינה או סמוך אליה. הדבר מחייב את הציבור להיכנס למרחבים מוגנים באופן מיידי עם הישמע האזעקה, ללא כל דקה של היסוס. המורכבות הטכנית של האיום התימני המרחק הגיאוגרפי בין תימן לישראל מציב אתגר ייחודי למערכות ההתרעה והיירוט. בעוד שירי מעזה או מלבנון מזוהה בשלב מוקדם יחסית ומאפשר זמן התארגנות, הרי שהאיום התימני נע במהירות גבוהה ומרחק של מאות קילומטרים, מה שמצמצם את חלון הזמן לזיהוי ולהתרעה. גורמים בפיקוד העורף הבהירו כי מערכות הזיהוי פועלות במרץ לאיתור כל שיגור חשוד, אך המרחק והמהירות עלולים ליצור מצבים שבהם האזעקה תופעל רק כאשר האיום כבר בשמי ישראל. "אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לזהות מוקדם ככל הניתן", מסר גורם בכיר בפיקוד, "אך הציבור חייב להבין שזה לא תמיד יהיה אפשרי".

לקחים מהשטח: כיצד ממ"ד הציל 30 איש

תיעוד דרמטי שפרסם פיקוד העורף ממחיש את החשיבות הקריטית של הקפדה על הנחיות הבטיחות. באחד הבתים בשפלה, פגיעת טיל ישירה התרחשה בעיצומה של חגיגת יום הולדת משפחתית שבה שהו כמעט 30 בני אדם, בהם ילדים ונכדים. "חגגנו פה יום הולדת לבעלי עם כל הנכדים והילדים", סיפרה שמחה, בעלת הבית. "הייתה התרעה, לאחר מכן כולנו ירדנו לממ"ד של הבת שלי, ואנחנו שומעים במו אזנינו את הכל מתפרק".

קורן בדלר, שחדרו ספג פגיעה קשה, הציג את המיטה המכוסה בשברים והדגיש: "כפי שאתה רואה את הנזק, כל החלונות עפו. המזגנים עפו מהמקום. אם הייתי נשאר פה בחדר, כנראה שהיית רואה אותי עדיין על המיטה". המסר שלו היה חד וברור: "צריך להישמע לכל ההתרעות של פיקוד העורף ולהישמע לכללים".

הנחיות מחודשות לציבור

אל"מ עודד רבבי, מפקד נפת הר טוב בפיקוד העורף, הגיע לזירת הפגיעה וסיכם את האירוע כהוכחה ליעילות המרחב המוגן. בפיקוד העורף מדגישים כי ההנחיה החדשה לגבי האיום התימני מחייבת ערנות מוגברת ותגובה מיידית.

"אנחנו מבינים שזה מורכב ומאתגר עבור הציבור", מסר גורם בכיר בפיקוד העורף, "אבל החיים שלכם תלויים בכך. כשיש אזעקה - צריך להיכנס למרחב המוגן מיד, ללא היסוס. זה יכול להציל חיים".

יצוין כי במקביל, פיקוד העורף ממשיך לבחון אפשרויות להארכת זמני ההתרעה ביישובים הסמוכים לגבול לבנון, בעקבות הרחקת חיזבאללה מאזור הגבול. עם זאת, האיום התימני נותר אתגר ייחודי שדורש התייחסות מיוחדת.