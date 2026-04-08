בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)
שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)