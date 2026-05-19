האש סיכנה בתים ומבנים

שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך לבית שאן | מטוסי כיבוי הוקפצו

שריפה פרצה הבוקר בשטח פתוח סמוך לבית שאן | 6 צוותי כיבוי בסיוע 4 מטוסים פועלים במקום לבלימת האש |מפקד תחנת עפולה: "מדובר בשריפה בשטח פתוח שהתפשטה במהירות וסיכנה בתים ומבנים סמוכים"

מאמצי הכיבוי סמוך לבית שאן (צילום: כבאות והצלה לישראל)

שישה צוותי כיבוי ממרחב עפולה פועלים בשעה זו (שלישי) בשריפה בשטח פתוח סמוך לשכונת נוף גלעד בבית שאן, בסיוע 4 מטוסים מטייסת הכיבוי האווירי 'אלעד'.

השריפה סיכנה בתים ומבנים סמוכים, ולוחמי האש ביצעו פעולות להגנה על קו הבתים ולבלימת התפשטות האש.

סגן טפסר אשר ביטון, מפקד תחנת עפולה: "מדובר בשריפה בשטח פתוח שהתפשטה במהירות וסיכנה בתים ומבנים סמוכים. הודות לפעילות משולבת של צוותי הקרקע ומטוסי הכיבוי, השריפה בשלב זה מתוחמת, והצוותים ממשיכים לפעול במקום לכיבוי עד להשגת שליטה באירוע".

מאמצי הכיבוי סמוך לבית שאן (צילום: יקיר נבון / כבאות והצלה לישראל)

