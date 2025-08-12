שריפת רכב בצד כביש 44, סמוך למחלף שמשון, התפתחה בצהריים לשריפה רחבת היקף ביער אשתאול, כשהאש מתפשטת במהירות בשטחי החורש | הדיווח הראשוני התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה בשעה 12:50, וצוותי כיבוי ממרחב בית שמש הוזנקו למקום (חדשות)
שריפה פרצה בשטח פתוח באזור בן גוריון בראש העין והאש מתפשטת באזור סבוך ויבש. עם אור ראשון, הוזנקה רביעיית מטוסי כיבוי וכן צוותי כיבוי מהקרקע שנלחמים בלהבות | כעבור שעה קלה נמסר כי הושגה שליטה | צפו (חדשות)
לוחמי האש בירושלים פעלו במספר מוקדי שריפה בירושלים | באזור רמת אשכול, נחל צופים בסמוך לכביש 9 ובאזור ליפתא ושריפה נוספת בסמוך לרחוב סורוצקין ויוסף גבאי בשכונת שמואל הנביא | לאחר שעה קלה הושגה שליטה (חדשות)