הרכבות חוזרות לפעילות מלאה • אל-על מחדשת טיסות ליעדים בעולם

רכבת ישראל | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אחרי ימים של שיתוק תחבורתי ומתיחות ביטחונית, מדינת ישראל מניעה מחדש את גלגלי התחבורה הציבורית. עם ההכרזה על הפסקת האש במערכה מול איראן, משרד התחבורה והחברות המובילות במשק עוברים באופן מזורז ל"נוהל שגרה". מהתחנות התת-קרקעיות של הרכבת הקלה בתל אביב ועד למסלולי ההמראה בנתב"ג – תחושת המצור מתפוגגה ומפנה את מקומה ללוח זמנים צפוף של חזרה לחיים.

העדכונים האחרונים במערכי התחבורה מבשרים על חזרה כמעט מלאה לשירות, כאשר המערכה הצבאית אולי הגיעה להפוגה, אך המערכה על חופש התנועה של אזרחי ישראל נמצאת כעת בשיאה. הרכבת הקלה: הקו האדום חוזר לפעילות מלאה בשורה משמעותית לנוסעי הרכבת הקלה: נת"ע ומשרד התחבורה אישרו כי הקו האדום ישוב לפעילות מלאה החל ממחר (חמישי) בשעה 7:00 בבוקר. הקו יפעל לכל אורכו, כולל תחנת קרליבך והתחנות התת-קרקעיות שהיו סגורות במהלך ימי הלחימה. החזרה לפעילות מסמנת סיום לתקופה של הגבלות תנועה קשות שהוטלו על הציבור הרחב, ומאפשרת לאלפי נוסעים לחזור למסלול היומיומי שלהם. כידוע, הרכבת הקלה משמשת עורק תחבורתי מרכזי באזור גוש דן, ושיבתה לפעילות מלאה צפויה להקל משמעותית על העומס בכבישים. רכבת ישראל: חזרה מדורגת לשירות כמעט מלא בהתאם להנחיית שרת התחבורה מירי רגב, השירות הרכבתי יחזור למסלולו בשתי פעימות מתואמות. החל ממחר ייפתחו מחדש תחנות ת"א ההגנה ודימונה, ויופעל קו מודיעין-ירושלים שהיה מושבת במהלך הלחימה. ביום ראשון הקרוב, היקף השירות כבר יזנק ל-96% מהשגרה המלאה, כולל פתיחת תחנות כפר חב"ד וכרמיאל. בנוסף, יחודש השירות בקווים מרכזיים: קו הרצליה-ת"א-נתב"ג-ירושלים יצחק נבון יופעל בתדירות מלאה של שתי רכבות מידי שעה לכל כיוון, וכך גם קו הרצליה-אופקים וקו בנימינה-רחובות. למרות החזרה המהירה, ברכבת ישראל מציינים כי קיימים אילוצים תפעוליים בשל גיוס צוותים למילואים, במיוחד מאבטחים שנדרשו לתמיכה במאמץ המלחמתי. עם זאת, המאמץ מתמקד במתן שירות מקסימלי לציבור הנוסעים הצמא לחזור לשגרה.

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

השמיים נפתחים: אל על חוזרת ללוח טיסות סדיר

חברת אל על הודיעה על חזרה רחבה ללוח הטיסות הסדיר, כאשר כבר מהשבוע הקרוב יחזרו הטיסות ליעדים מבוקשים ברחבי העולם. בין היעדים שיחודשו: ניו יורק, פריז, לונדון, טוקיו ותאילנד – יעדים שהיו חסומים לנוסעים ישראלים במהלך ימי המתיחות.

בחברה מדגישים כי המעבר לפעילות מלאה מתבצע בתיאום הדוק עם גורמי הביטחון, ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. החזרה לשגרה בשמיים מהווה סימן משמעותי לנורמליזציה של החיים במדינה, ומאפשרת לאלפי ישראלים התקועים בחו"ל לשוב לביתם.

מטוס אלעל ( צילום: shutterstock )

מבצע "כנפי הארי": השבת ישראלים מחו"ל

במקביל לחידוש השירותים הסדירים, משרד התחבורה מוביל את מבצע "כנפי הארי" להשבת כ-120 אלף ישראלים השוהים בחו"ל. המבצע, שצפוי להימשך בין שבעה לעשרה ימים, כולל הפעלת טיסות נכנסות בלבד לאורך כל שעות היממה.

על פי התוכנית, נמל התעופה בן גוריון יפעל במתכונת של "רכבת אווירית" רציפה, שבעה ימים בשבוע, במטרה לקלוט בין 8,000 ל-9,000 נוסעים בכל יממה. המטוסים שיגיעו לישראל יפרקו את הנוסעים וימריאו מיד חזרה ליעדים בחו"ל כשהם ריקים, ללא שהות על הקרקע.

משרד התחבורה הקים מוקד מידע ושירות לישראלים השוהים בחו"ל, הזמין בכל שעות היממה בטלפון/ווטסאפ 079-9198772 או 4515** שלוחה 8, במטרה לסייע בתיאום ההשבה.

החזרה המהירה של מערכות התחבורה לשגרה מעידה על יכולת ההתאוששות של המשק הישראלי, ומאפשרת לציבור הרחב לחזור למסלול החיים הרגיל לאחר ימים של מתיחות ודריכות.