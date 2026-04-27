הפלג יוצא להפגנה נגד מעצר בחור ישיבה בהרצליה

בהוראה מפורשת של הגאון הרב צבי פרידמן, מנהיג הפלג הרצפניקים, יצאו מחר (שלישי) פעילי הפלג להפגנה נגד מעצרו של בחור ישיבה בהרצליה. המעצר בוצע על ידי המשטרה הצבאית בעקבות אי התייצבות בלשכת הגיוס.

על פי הנמסר מסביבת הרב פרידמן, ההחלטה על ההפגנה התקבלה לאחר שהתברר כי המשטרה הצבאית חידשה את גל המעצרים של תלמידי ישיבות.

על פי הדיווח, הבחור העריק כהוראת גדולי ישראל קיבל טלפון שממתינים לו מחוץ לישיבה כדי למסור לו חבילה, כשיצא פגש בשוטרי המשטרה הצבאית שעצרו אותו לבסיס תל השומר. הבחור מלווה ע"י ארגון נותנים גב ועוה"ד שלמה חדד.

מהארגונים נמסר כי "מדובר באירוע תקדימי של מעצר מבין כותלי ישיבה, ובהמשך הכרזת המלחמה ביהדות החרדית ולומדי התורה, זאת בנוסף למעצר שבוצע הלילה בבית בשכונת גילה בירושלים".

גל המעצרים מגיע יממה בלבד לאחר החלטת בג"צ להטיל סנקציות מחמירות על לומדי תורה והדרישה מהמשטרה לשתף פעולה באכיפה.

המיקום המדויק של ההפגנות טרם נמסר לציבור, אך צפוי להתפרסם בשעות הקרובות.