בעיר הקודש ירושלים אין רגע דל של מנוחה: בעוד המדינה כולה סוערת סביב חוק הגיוס, ובזמן שבליל ראשון שמי המדינה התמלאו בטילים מאיראן - התכנסו מאות קנאים מעיה"ק לכינוס חירום • בכינוס הוכרז על התחדשות המערכה הישנה נגד מעבר הרכבת הקלה בציר בר אילן • מי הרבנים שהשתתפו ומה התוכניות להמשך? שמואל דריי השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)
תלמידי כיתה ח' מתלמוד התורה על טהרת הקודש במודיעין עילית, הגיעו למעונו של הגאון הרב יהושע דוד טורצ'ין למבחן מסכם על מסכתות בבא קמא ותענית | במהלך המעמד שמעו התלמידים עובדות מהרב מבריסק וקיבלו את ברכת הדרך להמשך הלימוד (חרדים)
אחרי רבה של מודיעין עילית, גם הגר"י"ד טורצ'ין תקף בחריפות את המיזם לשילוב נהגים: "המעורבים לא פועלים לשם שמיים" | קהילות בירושלים שוקלות נסיגה מהפרויקט בעקבות הדברים | מנגד: המצדדים מצביעים על המודל האמריקאי המצליח: "בבורו פארק ובלייקווד נהג חסידי הוא מראה שבשגרה, זו הדרך לפרנסה בכבוד" | כל הפרטים על הסערה כאן ב'כיכר' (חרדים)
מאות תושבי בית שמש התכנסו השבוע לכינוס חירום נגד גזירת הגיוס | הרבנים הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מעמד רב רושם נערך בביתר עילית לכבודם של תלמידי תלמוד תורה 'נהלך ברגש', אשר נבחנו בהצלחה מרובה על מסכת 'בבא קמא' בעל פה | שיא המעמד נרשם עם הופעתו הכבודה של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, שהגיע לשאת דברי חיזוק בפני התלמידים (חרדים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
למעלה מאלף בחורים השתתפו בכנס "הכנה למסירות נפש" שערכו ישיבות ה'ישוב הישן' בעיה"ק ירושלים |בכינוס שמעו דברי נועם וחיזוק מפי גדולי ישראל, להמשך המערכה על קידוש שם שמים ברבים ללא חס ומורא מאף גורם בארץ ובעולם (חרדים)
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)
בעצרת מחאה בעשרי כלא 10 הכריז ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין: "אלו העומדים בנסיון מצילים את עצמם ומצילים את כלל ישראל, ומצילים את כולם" | בהמשך התייחס ואמר: ההתחברות ל"ציונים", זו הקללה הגדולה ביותר, שכן היא גורמת לביטול ההתבדלות ולעקירת יסודות היהדות הפשוטים| התמלול המלא (חרדים)
גדול היה המעמד לכבודה של תורה, עת התאספו כלל ילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' בירושלים למעמד אדיר של סיום עשרים ושלוש אלף דפי גמרא | הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין שפיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, פצח במחול לפני התלמידים ברוב התרגשות | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות חרדים מקהילות "היישוב הישן" בירושלים, בראשות אדמו"רים ורבנים הפגינו מול שערי כלא 10 במחאה על מעצר שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המחאה הסתיימה בחסימת כבישים וקבלת עול מלכות שמים (חרדים)
ביום חמישי האחרון הוזמן מנהיג ה'ישוב הישן' הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין, לשמחת ברית במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שם התכבד בסנדקאות, והגה"צ רי"מ אמר את הברכות. אחר הברית נועדו גדולי הדור לשיח צדיקים כשהם מעלים עובדות וזכרונות הוד מצדיקי קמאי, תוך שהם מעיינים בספר הזוהר הקדוש לתנא האלוקי רשב"י (חרדים)
אמש (רביעי) התקיים מעמד הכרת הטוב לתומכי המשפחות הנצרכות בקהילות 'טהרת הקודש', החונים תחת דגלה של 'העדה החרדית' בעיר הקודש ירושלים. המעמד התקיים בשילוב קבלת פנים לאורחים החשובים הנדיבים שהגיעו מארה"ב (חרדים)
במעונו של מנהיג הישוב הישן הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, נערך מעמד אדיר כאשר הגאון חילק למעלה מרבע מליון דולר לכלל מנהלי המוסדות על טהרת הקודש | המנהיג נשא בפניהם דברות קודש, ובהמשך העניק סכומים אדירים לצורכי צדקה (חרדים)
כפי שדיווחנו: עשרות מפגינים מהיישוב הישן חסמו את צומת שרי ישראל במחאה על גיוס חרדים | במקום נכחו אדמו"רים בכירים והמשטרה נערכה בכוחות מתוגברים | צפו בתיעודים מהאירוע מנקודת מבטם של המפגינים, בנוסף לתיעוד שפורסם כאן לפני כשעה (חרדים)
בעקבות זימונם של בחורי ישיבות חרדים ליום גיוס ביום שלישי הקרוב בלשכת הגיוס בירושלים, מכריזים בחוגי ה'יישוב הישן' על יום מחאה בסמוך ללשכה | במחאה מתכננים המפגינים לחסום את הגישה ללשכת הגיוס | בראש המחאה יעמוד מנהיג ה'יישוב הישן' ראש הישיבה הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין | כל הפרטים על ההפגנה כאן ב'כיכר' (חרדים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נערכה השבוע שמחת שבע ברכות מרכזית לרגל נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן | באירוע שולב גם מעמד כבוד התורה | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה מנהיג היישוב הישן הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין ורבנים בעלי שם (חסידים)