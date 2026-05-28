הודעה יוצאת דופן פורסמה היום מטעם בית האדמו"ר מבעלזא לכלל חסידי בעלזא אשר להם ילדים שהגיעו לגיל שלוש ורוצים לזכות במנהג הקודש שהרבי יגזוז את מחלפות ראשם כמקובל.

על פי ההודעה, עקב לוח הזמנים והעובדה שבשאר השבועות הקרובים חלים ימי תענית ציבור בימי שישי, דבר המונע לחלוטין את האפשרות לערוך את המעמדים הללוף נקבעו רק שני מועדים בודדים בלבד לעריכת שמחות החלאק'ה עד לאחר ימי בין המצרים ותשעה באב.

יצוין כי מעיקר הדין ניתן לערוך חלאק'ה גם בימים אחרים, אולם בחצר הקודש בעלזא, בדומה לשאר החצרות החסידיות הגדולות, הנהיגו בשנים האחרונות סדר קבוע לפיו האדמו"ר עורך את מעמדי החלאק'ה במרוכז פעם בתקופת זמן עבור כלל ילדי החסידות שהגיעו לגיל 3. זאת בשונה מהעבר, אז נהגו להיכנס באופן פרטני בכל יום ויום במהלך שעות קבלת הקהל, דבר שאינו מתאפשר כיום עקב עומס האלפים המבקשים להיכנס אל הקודש פנימה.

המועד הראשון נקבע להערב, יום חמישי (פרשת בהעלותך). בני משפחות החלאק'ה נקראו להגיע בשעה 21:00 בערב בדיוק למעון קודשו של האדמו"ר בקריית בעלזא בירושלים, כאשר מיד לאחר תפילת ערבית יזכו הילדים הרכים להיכנס אל הקודש פנימה שם יגזוז להם האדמו"ר מחלפות שערות ראשם.

המועד השני והאחרון שנקבע הוא ליום חמישי פרשת בלק, אור לי"א בתמוז, יום הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מזידטשוב זי"ע, הנודע בכינויו 'שר בית הזוהר'.

אגב, בחצרות החסידים היה ידוע רבות בשנים בכל הדורות את המנהג לפיו רבים וטובים שלא נסתייע מילתא בידם לערוך את החלאק'ה ביום ל"ג בעומר, היו דוחים ומכוונים את התספורת הראשונה דווקא ליום מסוגל זה של הילולת הרה"ק מזידטשוב זי"ע, שהיה מקושר אל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.