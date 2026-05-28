התרגשות בציבור החסידי בארה"ק, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת ביום שלישי השבוע בארץ הקודש, וזאת לאחר שבע שנים שלא ביקר בארץ חמדת אבות, למסע רוחני מרומם והיסטורי שיימשך שבועיים ימים.
האדמו"ר, הנמנה על גדולי מורי ההוראה ומצדיקי הדור הבולטים בבורו פארק, הגיע כשהוא מלווה בפמליית חסידים לקראת שרשרת מעמדים, ביקורי קודש ותפילות במקומות הקדושים הצפויים לעורר הדים רבים בעולם התורה והחסידות.
בתוך כך, התרגשות רבה וציפייה דרוכה נרשמת בקרב המוני החסידים ועמך בית ישראל, עם היוודע דבר השינוי בלוח הזמנים של המסע: שלא כפי התוכנית המקורית, האדמו"ר החליט לשבות את השבת הקרובה לכלל החסידים בעיר הקודש ירושלים.
לצורך השבת הנכספת הושכר אולם 'אור החיים' רחב הממדים ברחוב עזרא בירושלים, אליו צפויים לנהור המונים מבני קרתא דשופריא כדי להסתופף בצלו של האור הגדול שהגיע מעבר לים וליהנות מנועם זיוו.
על פי התוכנית, האדמו"ר יערוך באולם את כלל התפילות והשולחנות הטהורים; בליל שבת קודש ייכנס האדמו"ר לעריכת השולחן הטהור בשעה 22:45, וברעווא דרעווין לסעודה שלישית בשעה 19:30.
