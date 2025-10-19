זקן הפוסקים החסידיים מארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת השבוע בארץ ישראל למסע בן שבועיים ימים • התחנה הראשונה: קריעת בגד ובכי תמרורים מול מקום המקדש השמם • ההפתעה לחסידים: האדמו"ר ישבות בירושלים ויערוך את השולחנות הטהורים באולם ענק ברחוב עזרא | כל הפרטים ותיעוד ראשוני מהמסע הקודש (חסידים)
לצד היותו גדול הפוסקים החסידים בארה"ב, מנהיג האדמו"ר מסערדאהעלי קהל חסידיו במרכז החסידות בבורו פארק | צפו בתיעוד מהטישים המרוממים שערך האדמו"ר בימי המועד לפני חסידיו תוך שהוא משפיע עליהם מאור קדושתו ותורתו (חסידים)
בסיומם של ימי קעמפ הקיץ של ישיבת סערדאהעלי, שנערך השנה בהרי הקאנטרי באזור מונטיסלו, התקיים מעמד 'צאתכם לשלום' לאדמו"ר מסערדאהעלי לקראת שובו למעונו בבורו פארק | במעמד הנשגב נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים | בסיום, ליוו הבחורים את הרבי בשירה עד צאתו | צפו בתיעוד (חסידים)
זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי הגיע לביקור מרומם במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו | הרבי התפלל תפילת שחרית עם הבחורים, בהמשך נשא דברות קודש וחיזק את בחורי הישיבה בתקופת הקיץ המאתגרת (חסידים)
ממרומי גילו, טרח השבוע האדמו"ר מסערדאהעלי, ונסע לשדה חיטים גדול בארה"ב, שם קצר ברינה את החיטים לקראת חג הפסח תשפ"ו | לדברי הנוכחים במקום, האדמו"ר, אשר ידוע כאחד מגדולי הפוסקים בבורו פארק, טרח במשך מספר שעות תחת שמש קופחת לקצור את החיטים בהידור, ורק בסיום העבודה הלך לנוח קמעא, בשיא הקצירה נפגש האדמו"ר עם אחיו הגה"צ גאב"ד וויען, אשר גם בא לקצור חיטים, ונועדו לשיחה באמצע השדה | צפו בתיעוד (חסידים)
שעת התרגשות הייתה מנת חלקם של חסידי סערדאהעלי, עת זכה האדמו"ר להכניס את בן נינו - דור חמישי בבריתו של אברהם אבינו | הרך הנימול הינו גם נינו של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, אשר בבית מדרשו בבורו פארק נערכה השמחה (חסידים)
האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים בארה"ב, ערך את שולחנו ביום ט"ו בשבט, כשעל השולחן מונחים שבעת המינים, כדרכו בקודש מידי שנה בשנה | האדמו"ר נשא פלפול בדרוש ואגדה, ואחר כך טעם מהפירות וחילק מהם לחסידים | תיעוד (חסידים)