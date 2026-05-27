חוק המעונות עבר בקריאה טרומית: הציונות הדתית סירבו לתמוך

הצעת חוק המעונות של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) עברה כעת (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בתמיכת 44 חברי כנסת מול 36 מתנגדים. ההצעה תועבר כעת לדיון בוועדת העבודה והרווחה או בוועדת החינוך - ועדת הכנסת תכריע בשאלה זו - לקראת העברתה בקריאות נוספות.

חברי הכנסת של הליכוד שנכחו במליאה הצביעו בעד החוק, אולם למרבה הבושה סירבו הציונות הדתית לבקשת ראש הממשלה נתניהו להיכנס למליאה ולתמוך בחוק. על פי הנמסר, השר סמוטריץ' מסר לנתניהו: "גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך".

גורמים חרדיים תקפו בחריפות את הציונות הדתית על סירובם לתמוך בחוק. "הם מתעקשים לשבת באופוזיציה בכנסת הבאה", מסר גורם במפלגות החרדיות.

בנוסף, ח"כ דן אילוז הצביע נגד החוק, מהלך שעורר זעם בקרב נציגי ש"ס ויהדות התורה. ח"כ ינון אזולאי צעק עליו במליאה: "לך לאופוזיציה! לך לאופוזיציה! תתבייש לך! לך לאופוזיציה! נו, כנס לאופוזיציה! אין לך כבוד! לך לאופוזיציה!" גם סגנית השר שרן השכל נעדרה מההצבעה.

מה קובעת הצעת החוק?

הצעת החוק מבקשת לשנות את הקריטריונים לקבלת ילדים למעונות יום ומשפחתונים מפוקחים. על פי ההצעה, קריטריון הסבסוד יהיה תלוי אך ורק בסטטוס תעסוקת האישה, ללא קשר לעיסוק הגבר. בכך יתאפשר המשך סבסוד המעונות למשפחות אברכים גם כאשר האב לומד תורה.

עד כה, הקריטריונים הקיימים במבחני התמיכה למעונות היום קבעו כי תנאי לקבלת סבסוד מדינתי הוא שעל שני בני הזוג לעבוד או ללמוד. חריג לכלל זה קבע שגם אברכים שלומדים תורה ייחשבו כמי שלומדים לצורך התמיכה ויהיו זכאים לסבסוד מדינתי.

אולם בעקבות פקיעת פרק ג1 לחוק שירות ביטחון ביוני 2023, בטל מעמד דחיית השירות של חרדים בגילי 18-26. כתוצאה מכך, הם חייבים בשירות צבאי ואינם זכאים עוד למימון המדינה על המעונות. על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כעשרת אלפים ילדים איבדו את הזכאות לסבסוד.

בהמשך, לפני מספר שבועות פסק בג"ץ כי גם אם ההורה רשום כעובד או בעל עסק, עצם העובדה שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא ולא התגייס - מונעת ממנו מלקבל סבסוד למעונות ילדיו. מה שגרם לעוד אלפי לומדי תורה להפסיק לקבל סבסוד למעונות. הצעת החוק מבקשת לשנות זאת, לעקוף את פסיקת בג"ץ ולהמשיך את הסבסוד.

ההתגיסות להעברת החוק בעקבות האיומים

התגייסות הליכוד לחוק נעשתה בעקבות דברי בכיר ביהדות התורה שמסר הבוקר: "אם הקואליציה לא תתמוך בחוק המעונות - הם בעצמם שולחים לנו מכתב על כך שאנחנו לא בגוש". עוד הודיע גפני לנתניהו כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק המעונות הרי שהם יצביעו יחד עם האופוזיציה להקמת ועדת החקירה הממלכתית, אך כאמור החוק עבר.

יוזם החוק סגן השר ישראל אייכלר מסר בתגובה להעברת החוק: 'אם השלטון החילוני לא מבין את חשיבות לימוד התורה, לפחות בהיבט הזה אי אפשר לגזור גזירות אנטישמיות על ילדים בגלל שאבא שלהם לומד תורה'.