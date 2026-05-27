במרכז רפואי פרטי: האדמו"ר מגור יעבור הליך מורכב בעיניים

תפילות בחצר החסידית הגדולה בעולם: האדמו"ר מגור צפוי לעבור היום (רביעי) הליך רפואי בעיניו, כך נודע ל'בבלי'.

ההחלטה על קיומו של המעמד הרפואי התקבלה לאחר שבתקופה האחרונה סבל האדמו"ר מחולשה בראייתו וממיחושים שונים בעיניו. בעקבות כך, נערכו לאדמו"ר סדרת בדיקות מקיפות על ידי רופאים מומחים, שהמליצו על ביצוע פרוצדורה מיוחדת בעיניים במטרה לשפר את הראייה ובכך לאפשר לו להמשיך בסדרי ההנהגה על מי מנוחות, ללא הפרעה.

ההליך הרפואי נקבע להיום (רביעי), ויבוצע במרכז הרפואי הפרטי 'מדיקל סנטר' בעיר הרצליה.

על פי התוכנית, האדמו"ר יצא כבר אתמול (שלישי) מירושלים לעבר אכסניה מתאימה שנשכרה עבורו במיוחד בסמוך לבית החולים בהרצליה. האדמו"ר ישהה במקום במהלך ימי הניתוח וההתאוששות שלאחריו, עד לחזרתו לכוחותיו, ולאחר מכן ישוב למעון קודשו בירושלים.