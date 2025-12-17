אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן, עב"ג הכלה בת הרה''ג ר' יוסף קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן, וחתן האדמו''ר ממשכנות הרועים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
גם תושבי אשדוד זוכים למעמדי הדלקות מאדמו"רי העיר, ואכן, רבים וטובים עשו פעמיהם ביום שני של חנוכה אל עבר רובע ח' בעיר, שם העלה האדמו"ר ממעליץ, מראשוני האדמו"רים בעיר, את אבוקת האור בחנוכייה הירושה לו מאבותיו הק' | בסיום מעמד ההדלקה בו השתתף גם האדמו"ר מבישטנא לצד ראש ישיבת תולדות אהרן, חתני האדמו"ר, עבר הקהל להתברך, כאשר חלקם אף זכו לקבל מידי האדמו"ר נר שמש להדלקה בהמשך ימי החנוכה (חסידים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, ראש כולל 'באר יוסף', עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר ממשכנות הרועים והגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' (חסידים)
בהיכל כולל 'בעלות אהרן', נערכה ברוב פאר והדר שמחת שבע ברכות לרגל נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הרה"צ ר' אהרן קאהן, אב"ד החסידות במאנסי, עב"ג החתן נכד הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן | האדמו"ר פיאר את השבע ברכות בהופעתו הכבודה, ונשא מאמרות קודש לפני אברכי החמד (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכדת האדמו"רים מתולדות אהרן וקרעטשניף סיגעט, עב"ג החתן נכד ראש ישיבת תולדות אהרן והאדמו"ר מפרמישלאן | השמחה הגדולה נערכה במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)