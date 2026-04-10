מחזה נדיר ומרגש נרשם בערב שביעי של פסח על קו החוף של יפו: ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגיע למקום המדויק אליו נשלח לפני כ-80 שנה על ידי מרן גאב"ד בריסק, הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל, כדי לקיים את מצוות ביעור מעשרות.

המסורת המיוחדת, שהחלה עוד בימיו הצעירים של ראש הישיבה כשליחו האישי של הרב מבריסק, הפכה עם השנים למוקד עלייה לרגל עבור תלמידיו הרבים. גם השנה, גדולי ראשי הישיבות ואישי ציבור הפקידו בידיו של ראש הישיבה את מעות ה'מעשר שני' שלהם, על מנת שיטילם למצולות במקום המדויק ויבערם מן העולם כהלכה.