בבלי
80 שנה ברציפות

עוד בשליחות הרב מבריסק | המעמד הנדיר של הגרב"ד פוברסקי מול גלי הים

מסורת של שמונים שנה מול גלי הים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ירד בערב שביעי של פסח אל חוף הים ביפו, למעמד 'ביעור מעשרות' כפי שהורה לו באופן אישי מרן הרב מבריסק זצ"ל • הצצה למעמד המיוחד אליו שיגרו גדולי ראשי הישיבות את מעותיהם כדי לקיים את המצווה במקום המדויק | צפו בתיעוד (חרדים)

הגרב"ד פוברסקי במעמד ביעור מעשרות (צילום: שוקי לרר)

מחזה נדיר ומרגש נרשם בערב שביעי של פסח על קו החוף של יפו: ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגיע למקום המדויק אליו נשלח לפני כ-80 שנה על ידי מרן גאב"ד בריסק, הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל, כדי לקיים את מצוות ביעור מעשרות.

המסורת המיוחדת, שהחלה עוד בימיו הצעירים של ראש הישיבה כשליחו האישי של הרב מבריסק, הפכה עם השנים למוקד עלייה לרגל עבור תלמידיו הרבים. גם השנה, גדולי ראשי הישיבות ואישי ציבור הפקידו בידיו של ראש הישיבה את מעות ה'מעשר שני' שלהם, על מנת שיטילם למצולות במקום המדויק ויבערם מן העולם כהלכה.

הגרב"ד פוברסקי במעמד ביעור מעשרות (צילום: שוקי לרר)
