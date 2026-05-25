ברקע המשא ומתן שמתעכב: פיצוצים כעת בעיר הנמל האיראנית

סוכנות הידיעות האיראנית FARS דיווחה לפני דקות ספורות על אירוע חריג במפרץ הפרסי: תושבים באזור בנדר עבאס שמעו מספר פיצוצים, כאשר המיקום והמקור המדויקים של הקולות עדיין אינם ידועים. במקביל, נשמעו קולות דומים במפרץ הפרסי ליד סיריק וג'אסק.
האירוע מתרחש בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המגעים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן נקלעו להאטה משמעותית. על פי דיווחים שפורסמו בעיתון וול סטריט ג'ורנל, המחלוקת המרכזית נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהראן מצפה לקבל במסגרת ההסכם.
