עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)
בשיעור מיוחד לשביעי של פסח, מלמד המרצה הרב יואב אקריש על התגלית המפעימה של הבעל שם טוב לשעות האחרונות של פסח ונותן כלים מעשיים לקרוע את מסכי החומר שמסתירים את האמת הנצחית שבכל אחד מאיתננו | אל תחמיצו (יהדות)
כל שנה ושנה נקרע היום לכל אחד במה שהוא צריך, ה"בית אברהם" היה מצווה לבחורים מעוכבי זיווג או אנשים שהיה להם קשיים גדולים בפרנסה - ציווה עליהם לגמור את כל התהילים בשביעי של פסח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המצווה המיוחדת השנה בערב שביעי של פסח: מי מחויב ב"ביעור מעשרות", ואיך מקיימים זאת הלכה למעשה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
חיכה 4 שנים לילדים, ויש לו אחות בת 34 שטרם התחתנה. בשביעי של פסח בשנה שעברה הוא התפלל מתוך אמונה שלימה - שנה אחרי, ביום ראשון של פרשת 'בשלח' אחותו התחתנה וביום שלישי נולד לו בן זכר | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
בהיכל בית מדרשו במרכז בני ברק ערך האדמו"ר מנדבורנה את השולחן הטהור לכבוד נעילת החג של יום שביעי של פסח | בטיש השתתפו מאות החסידים שזכו להסתופף בצל הקודש לימי החג | בדברות קודש עורר האדמו"ר את קהל חסידיו להתכונן כדבעי לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה (חסידים)
המוני תושבי בורו פארק ליווי ביום חג אחרון של פסח, למנוחת עולמים את הגה"צ רבי מרדכי שטיין זצ"ל - גאב"ד פאלטישאן, אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראו ביום שב"ק יו"ט שביעי של פסח, והוא בן 84 בהסתלקותו | מסע ההלוויה התקיימה בבורו פארק ובווילאמסבורג (דיין האמת)
האדמו"ר מאלכסנדר ערך את שולחנו הטהור לרגל שביעי של פסח בהיכל בית מדרשו במרכז בני ברק | בשיאו של הטיש זימרו החסידים יחדיו בקול רעש גדול את שירת 'חסל סידור פסח כהלכתו', כשהאדמו"ר מלהיב ומעודד השירה בעוז ובתעצומות, בהמשך נשא הרבי אמרות קודש לפני ציבור חסידיו (חסידים)
בעידן רעווא דרעווין של יום השבת וחג שביעי של פסח, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את שולחנו הטהור אחוז שרעפי קודש, כשחסידיו מסובבים אותו כחומה | בשיאו של הטיש שורר האדמו"ר את שירת 'חסל סידור פסח' כשהחסידים מאזינים בשקיקה לשירתו של האדמו"ר ומזמרים אחריו כנהוג | בטיש הנעלה השתתף המשפיע הגאון הרב ליאור גלזר המתגורר בסמיכות מקום (חסידים)
מאות חסידי דארג שהו ביום חג שביעי של פסח בצילו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג מרומם ונעלה עד השעות הקטנות של הלילה. בסיום הטיש פצח הרבי בריקוד נלהב בשירת 'לשנה הבאה בירושלים' | צפו בתיעוד (חסידים)
כמידי שנה בשנה ינהרו אלפים מתושבי בני ברק, בליל שביעי של פסח, לשמוע דבר ה' בדברי חיזוק ואמונה מפי המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר אחרי שיחתו הנלהבת כמידי שנה בשנה אומרים יחדיו 'שירת הים' בקול רעש גדול | השנה עקב חוסר מקום העבירו את האירוע הענק לבית הכנסת 'ברסלב' | כל הפרטים (חסידים)
לקראת חג שביעי של פסח, ערך הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מעמד נורא הוד בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות אלפים מתושבי העיר שבאו להתרומם יחדיו לקראת האי יומא רבא הידוע בסגולותיו | את המעמד הנעימו בזמר ושירה 'מקהלת ויז'ניץ' (חסידים)
רבבות תושבי בני ברק יתאספו הערב למעמד נשגב של הכנה רבתי ליום שביעי של פסח בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' בקריית ויז'ניץ בבני ברק | כל הפרטים על האירוע הענק שילכד אלפי בני ישראל הצמאים לדברי אמונה וביטחון ובפרט בימים אלו (חרדים)