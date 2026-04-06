נצלו: התגלית המפעימה של הבעל שם טוב לשעות האחרונות של פסח

בשיעור מיוחד לשביעי של פסח, מלמד המרצה הרב יואב אקריש על התגלית המפעימה של הבעל שם טוב לשעות האחרונות של פסח ונותן כלים מעשיים לקרוע את מסכי החומר שמסתירים את האמת הנצחית שבכל אחד מאיתננו | אל תחמיצו (יהדות)

חג שביעי של פסח מציין את קריעת ים סוף, אך חכמינו והחסידות מגלים לנו שזהו הרבה יותר מאירוע היסטורי – זוהי קריאת השכמה קיומית לכל אחד מאיתנו.

בשיעור עמוק ומרתק לשביעי של פסח, צולל המרצה הרב יואב אקריש אל הסודות שטמונים בפעולות הכי פשוטות ושגרתיות שלנו ומגלה כיצד הן המפתח למושג הנשגב של "תחיית המתים" כבר עכשיו, בתוך מציאות החיים שלנו.

נלמד על התגלית המפעימה של הבעל שם טוב לשעות האחרונות של פסח, נבין את ההבדל התהומי בין "חיים" ל"קיום" שמסתתר בתוך ברכת 'שהחיינו', ונקבל כלים מעשיים לקרוע את מסכי החומר שמסתירים את האמת הנצחית. שתפו את האור!

