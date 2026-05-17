החלטה היסטורית: 50% מהדירות בהגרלה הקרובה למילואימניקים בלבד

באופן סופי ורשמי, מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אישרה היום (ראשון) את שלילת הטבת "דירה בהנחה" מחייבי גיוס - צעד שמסמן נקודת מפנה משמעותית במדיניות הדיור הממשלתית כלפי הציבור החרדי.

על פי ההחלטה שהתקבלה בישיבה דחופה של המועצה, בהגרלת הדיור הקרובה יוקצו 50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים בלבד, כאשר הדגש יינתן לעדיפות ללוחמים. 50% הנותרים יוקצו לציבור הרחב, אולם בכפוף להסדרת המעמד מול צה"ל.

המהלך מגיע בעקבות הנחיה נחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, שדרשה מרמ"י ליישם באופן מיידי את פסק דין בג"ץ האוסר על הכללת לומדי תורה בהגרלות הדיור. על פי הדרישה המשפטית, רמ"י אינה רשאית לגרור רגליים והיא מחויבת לקבל החלטות אופרטיביות שיאפשרו את שלילתה המיידית של הזכות להשתתף בתוכניות הדיור.

מתווה האכיפה: חובת הצהרה וסכנת ביטול זכיות

כדי להבטיח יישום מהיר של ההחלטה, הציג המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון מתווה משפטי מעשי. לפי ההצעה, כבר בהגרלת הדיור הקרובה ישתנו כללי המשחק באופן יסודי: כלל המתמודדים יידרשו לחתום על תצהיר שבו הם מבהירים האם הסדירו כדין את מעמדם הצבאי מול רשויות צה"ל.

המשמעות המעשית היא שצעיר חרדי החייב בגיוס לא יוכל להשתתף בהגרלה, והצהרה כוזבת תוביל לביטול מיידי של הזכייה. בייעוץ המשפטי הזהירו במפורש את מועצת רמ"י לבל תסתפק בקיום "דיון" בלבד ללא שורת מחץ אופרטיבית בסופו.