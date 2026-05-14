מבוכה דיפלומטית או תרגיל הסברה? הדיווחים הסותרים על ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות מעוררים סערה במפרץ. בעוד שבלשכת ראש הממשלה אישרו כי נתניהו אכן ביקר במדינה ואף נפגש עם הנשיא מוחמד בן זאיד בעיצומו של מבצע "שאגת הארי", באבו דאבי מיהרו לפרסם הכחשה גורפת וחד-משמעית.

הפרשן האמירתי הבכיר, אמג'ד טאהא, הבהיר הערב (חמישי) בחשבון שמפעיל ברשת X כי "במזרח התיכון, אף פעם אל תנסה לפעול מאחורי גבה של איחוד האמירויות או ללא אישורה".

הוא המשיך: "ההשלכות יהיו חמורות. אתם לא קובעים את החוקים. האמירויות קובעות את הסטנדרטים שלה..אם אתם רוצים להיות חברים טובים, עקבו אחריהם. כל צעד מתואם. אנחנו כאן כדי לנצח, ואף אחד לא מתכנן, מחשב או מבצע יותר טוב מהאמירויות".

לשכת ראש הממשלה הוציאה אמש הודעה דרמטית, לפיה נתניהו קיים ביקור סודי באמירויות, פגישה שהוגדרה כ"פריצת דרך היסטורית". על פי מקורות זרים, הפגישה נערכה בעיר אל-עין, הרחק מעיני התקשורת, וכללה תיאומים אסטרטגיים רגישים על רקע המתיחות הביטחונית מול איראן.

מנגד, משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם הודעה חריגה בנחרצותה, בה נטען כי לדיווחים אין כל בסיס. בהודעה הודגש כי יחסי המדינות הם גלויים ואינם מבוססים על הסדרים נסתרים. "כל טענה על ביקורים לא מוצהרים היא חסרת בסיס, אלא אם פורסמה על ידי הגורמים המוסמכים באיחוד האמירויות", נכתב.

הציוץ של אמג'ד טאהא משקף את הלך הרוח באמירויות. טאהא, הנחשב למקורב למקבלי ההחלטות באבו דאבי, שלח מסר מאיים וברור שמבהיר כי גם אם הביקור התקיים, עצם חשיפתו ללא תיאום מלא היא מבחינת האמירתים חציית קו אדום, במיוחד בתקופה שבה האזור כולו נמצא על חבית חומר נפץ מול טהרן.