חבר הכנסת דן אילוז הכריז אמש (יום רביעי) כי הוא מצטרף באופן רשמי למפלגת ישראל ביתנו, בהנהגת אביגדור ליברמן. ההודעה מגיעה כשבועיים לאחר שאילוז הודיע על עזיבתו את מפלגת הליכוד. בהודעה שפרסם הביע אילוז תמיכה בליברמן כמועמד לראשות הממשלה, תוך שהוא מבקר בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הנהגת הליכוד.

המעבר מגיע לאחר תקופה של מתיחות בסיעת הליכוד, שנבעה מעמדותיו העצמאיות של אילוז, ובמיוחד מהתנגדותו למתווה חוק הגיוס שקידמה הקואליציה. כפי שדווח בעבר, אילוז הודיע על עזיבת הליכוד לאחר קדנציה אחת, כשהוא מסביר כי "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה".

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית התבלט אילוז כאחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוק הגיוס. כחבר בוועדת החוץ והביטחון הוא ניהל מאבק נגד החוק - צעד שהביא לסנקציות מצד סיעת הליכוד: הוא הודח מחברותו בוועדות הכנסת ונשללה ממנו האפשרות להגיש הצעות חוק פרטיות.

בריאיון שנערך עמו לפני כחודש אמר אילוז כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל". בימים האחרונים הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, דבר שהוביל בסופו של דבר להחלטתו לעזוב את המפלגה.

בדברים שפורסמו אמש עם הכרזתו על המעבר, אילוז מתח ביקורת על הנהגת הליכוד ועל ראש הממשלה. לטענתו, מפלגת השלטון איבדה את דרכה והפכה, כלשונו, ל"קבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף". הוא קרא למצביעי הליכוד המזדהים עם ערכי הימין הליברלי והלאומי לעזוב את המפלגה ולתמוך בישראל ביתנו.

אילוז הצהיר כי נתניהו כשל בהנהגת המדינה ונדרש לקחת אחריות ולסיים את תפקידו. לדבריו, ישראל ביתנו היא כיום המייצגת האמיתית של משנתם הלאומית של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין. "בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות", טען.