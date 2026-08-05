בבלי
מתח בצפון

תקיפה נרחבת נבלמה ברגע האחרון

צה"ל ביקש להגיב בעוצמה להפרות הסכם הפסקת האש, אך הדרג המדיני הורה להסתפק בתקיפות ממוקדות • חששות מתגובה אמריקנית • הדיונים נמשכים

חיילים בגבול לבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

הדרג המדיני בישראל החליט לבלום תקיפה רחבת היקף בלבנון, למרות ש ביקש לבצעה בתגובה להפרות של ארגון הטרור את הסכם הפסקת האש. כך דווח הערב (יום רביעי) באתר 'ווינט'.

על פי הדיווח, גורמים בצה"ל סברו כי יש להגיב בתקיפה חזקה למה שהוגדר כ"הפרה בוטה" של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור, אולם הדרג המדיני הנחה להגביל את התגובה לתקיפות ממוקדות בלבד באזור דרום לבנון. לפי הדיווחים, בדרג המדיני חששו מביקורת חריפה מצד הממשל האמריקני במידה ותבוצע תקיפה נרחבת.

עם זאת, הדיונים בנושא נמשכים בין מערכת הביטחון לבין ראש הממשלה , ואין לשלול אפשרות שתבוצע תגובה רחבה יותר בשלב מאוחר יותר.

במסגרת התקיפות הממוקדות שבוצעו מוקדם יותר היום, תקף צה"ל מחסני נשק ותשתיות טרור באזור הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון, לאחר שהוצאה אזהרת פינוי לתושבי האזור. דובר צה"ל מסר כי הכפר נמצא במרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל, וכי הפינוי נועד להגן על חיי האזרחים.

האירועים מתרחשים במקביל לשיחות שמתקיימות בימים אלה בין נציגי ישראל ולבנון בעיר רומא שבאיטליה, שבמסגרתן נדונים נושאים שונים הקשורים להסכם הפסקת האש, לרבות אזורי הפיילוט, פיצוץ מנהרות והרס מבנים בכפרים בדרום לבנון.

צה"לחיזבאללהבנימין נתניהוהפסקת אשלבנוןבבלי

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