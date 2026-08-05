הדרג המדיני בישראל החליט לבלום תקיפה רחבת היקף בלבנון, למרות שצה"ל ביקש לבצעה בתגובה להפרות של ארגון הטרור חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. כך דווח הערב (יום רביעי) באתר 'ווינט'.

על פי הדיווח, גורמים בצה"ל סברו כי יש להגיב בתקיפה חזקה למה שהוגדר כ"הפרה בוטה" של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור, אולם הדרג המדיני הנחה להגביל את התגובה לתקיפות ממוקדות בלבד באזור דרום לבנון. לפי הדיווחים, בדרג המדיני חששו מביקורת חריפה מצד הממשל האמריקני במידה ותבוצע תקיפה נרחבת.

עם זאת, הדיונים בנושא נמשכים בין מערכת הביטחון לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואין לשלול אפשרות שתבוצע תגובה רחבה יותר בשלב מאוחר יותר.

במסגרת התקיפות הממוקדות שבוצעו מוקדם יותר היום, תקף צה"ל מחסני נשק ותשתיות טרור באזור הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון, לאחר שהוצאה אזהרת פינוי לתושבי האזור. דובר צה"ל מסר כי הכפר נמצא במרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל, וכי הפינוי נועד להגן על חיי האזרחים.

האירועים מתרחשים במקביל לשיחות שמתקיימות בימים אלה בין נציגי ישראל ולבנון בעיר רומא שבאיטליה, שבמסגרתן נדונים נושאים שונים הקשורים להסכם הפסקת האש, לרבות אזורי הפיילוט, פיצוץ מנהרות והרס מבנים בכפרים בדרום לבנון.