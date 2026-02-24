בבני ברק נחגגה אתמול שמחת ברית המילה לנינו של הגאון רבי משה מאיה, זקן חברי חכמי מועצת התורה, רך הנימול בן לנכדו הרב דוד יצחקוב, בן הרה"ג ר' מיכאל וחתן הרה"ג ר' עמנואל פנחסי, מרבני בית המדרש 'בית רפאל' בבני ברק | במהלך השמחה כובד הגר"מ בסנדקאות, התינוק נקרא בשם ישראל, על שמו של זקינו המקובל הנודע רבי ישראל פנחסי זצ"ל | בסעודת הברית בהמשך נשא הסבא דברי תורה בדרוש ואגדה (חרדים)
אמש (שני) התקיימה שמחת החתונה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, החתן יצחק כהן, מבחירי ישיבת 'תפרח', בן לחתנו הרב מידד כהן, עב"ג הכלה, נכדת הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת "אור אברהם" בת לחתנו הרב אליהו אסולין, רב בית הכנסת ׳חסדי עובדיה׳ בשכונת קריית הרצוג | בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור שהגיעו לאחל מזל טוב לסבים הגדולים ולהורים הנרגשים | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה. (חרדים)
קהל מכובד השתתפו השבוע בשמחת בר המצווה לנין מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, נכד לחתנו הגאון רבי אהרן בוטבול, ובן להרב עובדיה בוטבול. חתן הבר מצווה הוא גם נכדו של הגאון רבי יצחק מאיה, ונין לזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, אשר נבצר ממנו להשתתף בשמחה עקב חולשתו | במרכז השמחה נשא חתן הבר מצווה פלפול תורני בטוב טעם ודעת, כשהוא מפגין שאיפה עזה לעלות במעלות התורה והיראה כדרך אבותיו וזקניו המורמים מעם | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
תיעוד ממעמד הדלקת נר רביעי של חנוכה מהקודש פנימה אצל זקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שמדליק למעלה משישים שנה באותו המקום שבחלון ביתו הפונה לרחוב מונש בשכונת יד אליהו בת"א ● אווירת 'פורת יוסף' בין סמטאות תל אביב | גלריה (חרדים)
לקראת ההעלאה הצפויה של טיוטת 'חוק הגיוס' לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'בבלי' חוזר אל הדרמה שהתחוללה במעונם של גדולי ישראל, ב'דגל התורה' ובש"ס בשבועות האחרונים במהלכם דנו הרבנים בטיוטה, ירדו לעומקם של פרטים עד אשר נתנו את ההוראה לחברי הכנסת - להתקדם | הפגישות הממושכות, השיחות, ההתייעצויות וההכרעה | שלב אחר שלב (עולם הישיבות)
אתמול התקיימה שמחת ברית המילה לנין זקן רבני מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, נכד לחתנו הגאון רבי אלדד כהן ראש בית המדרש 'עטרת יצחק', בן לבנו ר' קובי כהן | בסנדקאות כובד סב התינוק הרב דוד בלחסן מוותיקי השוחטים בארץ (חרדים)
בחדשות 12 נחשפו הקלטות דרמטיות של חברי מועצת החכמים, הנחשבים המנהיגים הרוחניים של תנועת ש"ס בהן הם נשמעים מותחים ביקורת חריפה על אריה דרעי ונגד הרעיון לחזור לממשלה בתקופה מורכבת וקשה לעולם התורה | בין הדברים נשמעה ביקורת ישירה על יו"ר ש"ס בעקבות כוונתו ורצונו לחזור לממשלה (חרדים, פוליטי)
זקן מועצת החכמים הגר"מ מאיה התבטא בחריפות נגד מעצר בני הישיבות, ואמר כי בכוונתו לעלות אל בתיהם של גדולי ישראל בימים הקרובים, במטרה ליזום עצרת מרובת משתתפים נגד המעצרים| יו"ר ש"ס דרעי צפוי לסור לביתו של הגר"מ מאיה, במטרה לגבש את עקרונות העצרת (חרדים)
רבנים ואנשי חינוך מתריעים מפני גיוס לחטיבה החרדית החדשה - 'חשמונאים', בעת שבה עולם התורה נתון למרמס ורדיפה | הרבנים מסבירים ל'בבלי' את ההתנגדות: "הם כעת נחשבים כמו המתייוונים החדשים. ידע כל בחור שמתגייס לשם, או אב ששולח את בנו לשם - שהוא הורס את עולם התורה" | הראש"ל הגר"י יוסף: "אפשר להיכנס חרדי ולצאת חרדי? אין דבר כזה בעולם" (חרדים)
זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי משה מאיה, הוקלט - כשהוא תוקף את חוק הגיוס שמקדמים דרעי ואטיאס. ההקלטה הדרמטית, שהגיעה לידי 'כיכר השבת', חושפת את דעתו החריפה והבלתי מתפשרת שמבהירה, כי הוא לא יתמוך בחוק עם יעדים, מכסות או סנקציות. "כלום – לא ישנה את דעתי!" | האזינו להקלטה המלאה (חדשות חרדים)
במליאת הכנסת צפויה לעלות מחר הצעת החוק לפיזור הכנסת ולמרות כל המאמצים שנעשו מאחורי הקלעים, גדולי התורה הליטאיים, דבקים בהחלטה שקיבלו לפזר את הכנסת, כאשר הגר"ד לנדו אף התבטא בחריפות נגד הממשלה | בינתיים בש"ס לא ממהרים לפרק את הממשלה ואף אין כינוס של 'המועצת' באופק (חדשות חרדים)
ברקע הדיבורים על פשרות בנושא חוק הגיוס, כדי למנוע את פיזור הכנסת, גדולי הרבנים הספרדים יוצאים לפני זמן קצר במכתב, בו הם מבהירים כי אין כל שינוי בעמדתם - גם לגבי בחורים שאינם לומדים; "אסור להתפשר אפילו על נפש אחת גם אם אינו במסגרת לימודים. ולהחזיר לאלתר את הסדר תורתו אומנותו - כבעבר" (חדשות חרדים)
אבלים וחפויי ראש ליוו היום אלפים מישראל את הגה"צ רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'נווה ציון' | במסע ההלוויה שיצאה מביהמ"ד 'נווה יצחק' ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, הספידוהו גדולי הדור, כשהם מבכים מרה על שריפת בית ה' | צפו בתיעוד ענק ממסע ההלוויה בבני ברק, מעדשת מצלמתו של שוקי לרר (חרדים)
אירוע רב רושם נערך אתמול בעיה"ק טבריה, עת נאספו יחדיו ילדי החמד מששת סניפי 'תלמוד התורה' - 'עמלי התורה' מחוז צפון, למסיבת אותיות | את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה | צפו בתיעוד (חרדים)