המקובל הצדיק רבי יעקב עדס הגיע אמש (ראשון) למסור שיעור הכנה מיוחד לקראת ליל הסדר בהיכל כולל "חזון איש" הישן, השוכן ברחוב סמטת האר"י בבני ברק | המקובל, כדרכו בקודש, ישב כשהוא עטוף בטליתו ועורר את הציבור על החשיבות העצומה של הלילה הקדוש, אשר בו אנו מתחננים לפני בורא כל יצור: "תָּאִיר כְּאוֹר יוֹם חֶשְׁכַת לַיְלָה" (חרדים)
כמדי שנה, לקראת דרשת 'שבת הגדול', הגיע האדמו"ר מסאטמר למסור שיעור הכנה מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה בקרית יואל | במהלך השיעור הרחיב האדמו"ר בסוגיה המרכזית, שבה יפלפל בדרשתו הצפויה, כאשר מאות הבחורים זוכים להתפלפל עם האדמו"ר ב'ריתחא דאורייתא' לאחר השיעור | את הדרשה המרכזית של שבת הגדול, ימסור האדמו"ר המשמש כרב העיר קריית יואל שבמונורו, בהיכל בית המדרש הגדול, במעמד אלפי חסידים שינהרו לשמוע את דבר ה' ברמה (חסידים - עולם הישיבות)
כמנהגו לפני כל חג ומועד, כינס האדמו"ר מזוטשקא את כלל חסידיו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון לקראת ימי חג החנוכה | האדמו"ר הרחיב בדברים בסגולות קדושת הנרות, ובשגב ההכנה ע"י לימוד ספרי חסידות מתוך טהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי בני ברק התכנסו אמש (חמישי) בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידי ברסלב ברחוב אלשיך בעיר, לשמוע שיחת חיזוק ודבר ה' מירושלים, מפי המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, שהגיע לעורר העם לקראת האי יומא - יום קבלת תורה | במשך שעה ארוכה ישבו מאות מהנוכחים מרותקים לשמיעת הדברים שנשא המשפיע בקול אדיר וחזק (חסידים)
ביום הראשון לשלושת ימי הגבלה, כינס האדמו"ר מזוטשקא את כלל חסידיו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון לקראת היום הגדול | טרם שפתח האדמו"ר במשא הקדוש, זימר את הניגון אהבה רבה המיוחס להרה"ק מרימנוב זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
בזמן שהמשפיע החסידי מסר שיחת חיזוק בישיבה הליטאית, נצפה חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, מגדולי המנהיגים הליטאים, מוסר שיחת חיזוק והדרכה לתלמידי ישיבת 'נחלת דן' הספרדית, כשהוא מעורר את לבבם להכנה דרבה לקראת חג השבועות (עולם הישיבות)
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, מסר אמש (שני) שיחת חיזוק והדרכה לקראת חג השבועות, בהיכל ישיבת 'קריית מלך' בבני ברק | המשפיע החסידי, אשר הוא עצמו בבחרותו למד בישיבת פוניבז' המעטירה, ומכיר מקרוב את הליכותיהן של הישיבות הליטאיות, עורר את לבבות הבחורים להמשיך להגות על התורה והעבודה ובפרט בימים אלו כהכנה דרבה לקראת האי יומא (עולם הישיבות)
מאות חסידי זוועהיל שהו השבת בצל הקודש של האדמו"ר, במרכז החסידות בביתר עילית, לרגל שבת הילולת הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע | בצאת השבת אחר הבדלה, מסר הרבי שיחת קודש - שיחת הדרכה בו עורר את לבבות החסידים לקראת חג מתן תורתנו הק' הממשמש ובא לקראתנו לשלום (חסידים)
מאות אברכי כולל 'ערבי פסחים', בהיכל ישיבת 'קריית מלך', התאספו לשמוע שיחת הכנה דרבה מפי ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן | ראש הישיבה עורר את הנוכחים לקראת הלילה אשר כיום יאיר, והשפעותיה לכלל השנה (עולם הישיבות)