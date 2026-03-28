בבלי
על רקע המלחמה

הגר"מ שטרנבוך: לא מהאיראנים אנחנו מפחדים, אלא מהשלטון בישראל

בדרשת שבת הגדול מוקדם שנשא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בליל שישי האחרון, יצא במתקפה חסרת תקדים נגד "המטמאים את עם ה'" וגזירת גיוס בני הישיבות • בסיום המעמד בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא חילק הפוסק במו ידיו מענקים בסך 100 אלף דולר לרבני העיר • סיקור מלא ותיעוד ענק (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת הגדול (צילום: דוד ארזני )

אלפי בני ירושלים של מעלה נהרו בליל שישי האחרון, אל היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא, לשמוע את דבר ה' זו הלכה מפי הפוסק ומרא דארעא קדישא, .

כמסורת רבני ירושלים לאורך הדורות, עלה הפוסק לדוכן בטרם פרוס חג הפסח. למולו, בשורות הראשונות, ישבו גדולי רבני ירושלים, חברי בד"צ העדה החרדית, אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, כולם על כיסאות פשוטים ממש, ללא גינוני כבוד, כשהם מתבטלים כליל בפני המרא דאתרא ושומעים בצמא את דבריו.

חלק מרבני ירושלים יושבים מול הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת הגדול (צילום: דוד ארזני )

"הישועה שלנו אינה קשורה אליהם"

במהלך שיחת קודשו שנשא במגבר קול, פתח הפוסק בדברי דרוש עמוקים, ובהמשך עבר לנושאים הבוערים שעל סדר היום.  בנהמה של כאב התייחס הגר"מ למצב הביטחוני והצהיר: "כבר אמר מרן ה'חזון איש' , "אינני מפחד מה'בומבעס', (הפצצות) אני מפחד מחילולי שבת, כי הם אלו שגורמים לבומבעס. וגם היום אנחנו אומרים הוסיף פוסק הדור לומר: אנחנו לא מפחדים מהטילים מאיראן, אנחנו מפחדים רק מראשי השלטון כאן שמטמאים את עם ה' ומנסים לקחת בחורים לצבא שכולו כפירה ואפיקורסות".

במהלך דבריו תקף הפוסק את סגירת הישיבות והתקציבים: "הפושעים כאן לא מבינים שעל תורתם של תינוקות של בית רבן עומד העולם כולו. זוהי חורבן העולם ממש!". הרב שיתף בזיכרון משפחתי מצמרר מימי המלחמה ברוסיה, אז החזיקה משפחתו במינסק ישיבה בסתר תחת שלטון האימים, ומסרה נפש על לימוד התורה עד שנשלחו לסיביר. "צריך לעמוד בתוקף ובמסירות נפש בלא שום פשרה", קרא הפוסק.

מחאה נגד העולים להר הבית

הפוסק לא חסך את שבט ביקורתו גם מאלו הנכנסים להר הבית בניגוד להלכה: "יש כאלו שמתגרים באומות ומדליקים אש של שנאה. על זה נאמר 'מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי'. זוהי התגרות מיותרת ומסוכנת שיש למחות בה בכל תוקף".

מעמד 'תמכין דאורייתא': 100 אלף דולר לרבני ירושלים

עם תום הדרשה. בצעד נדיר ויוצא דופן, נערך בפינת בית המדרש הגדול מעמד חלוקה של הפוסק מטעם קופתו האישית לרבני העדה החרדית "קופת תמכין דאורייתא". בעקבות המצוקה הכלכלית ועיכובי המשכורות ב'עדה החרדית', גייס הפוסק קבוצת נגידים ממקורביו, חלקם נגידי סאטמר, וחלקם נגידים התומכים בישיבתו הקדושה בבית שמש, או במוסדות הכוללים הידועים של הפוסק "כוללי תשובות והנהגות", כדי לתמוך ברבנים לקראת החג.

תחילה עיין הפוסק בקורת רוח בפנקס הצ'קים ובהמשך חילק במו ידיו מעטפות ובהן מענקים בסך אלף דולר לכל רב ומו"צ. סך הכל חולקו במקום למעלה ממאה אלף דולר לדייני וחברי הבד"צ, בשיתוף הנהלת הכוללים 'תשובות והנהגות', ישיבתו הקדושה של הגר"מ שטרנבוך, ו'וועד הפעולה' של העדה החרדית.

בסיום המעמד הגיש הגאון רבי מתתיהו דייטש רבה של שכונת רמת שלמה ומחשובי הרבנים בעדה החרדית, את שמות התורמים לברכה.

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת הגדול (צילום: דוד ארזני )
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר