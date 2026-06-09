סגן הנשיא מכריז: "נקדם הסכם גרעין גם אם ישראל תתנגד"

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הבהיר היום (שלישי) בריאיון לרשת 'פוקס' כי הממשל בוושינגטון נחוש להוביל להסדר ארוך טווח עם טהרן בנושא תוכנית הגרעין, גם אם המהלך יעורר חילוקי דעות עם ירושלים. ואנס הדגיש כי למרות השותפות העמוקה בין שתי המדינות, היעד העליון של הממשל הוא דאגה לאינטרס הלאומי של העם האמריקאי.

במהלך הריאיון, נשאל סגן הנשיא על חופש הפעולה של ישראל בגזרת לבנון ועל חששות מפני ריגול ישראלי על אדמת ארצות הברית. ואנס בחר שלא להרחיב בנושאים אלו, ותחת זאת התמקד בסוגיה האיראנית תוך שהוא משרטט הבחנה ברורה בין המטרות של שתי המדינות.

"חלון הזדמנויות להסדר ארוך טווח"

"אין ספק שלישראל ולארצות הברית יש אינטרסים משותפים רבים, אך קיימים גם מצבים שבהם הדרכים שלנו מתפצלות", מסר ואנס. "לישראל יש את היעדים שלה, ואילו המטרה המרכזית של ארצות הברית היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. האירועים בשנה וחצי האחרונות פתחו חלון הזדמנויות להסדר ארוך טווח מול טהרן – מהלך שהנשיא מאמין בו מאוד".

סגן הנשיא לא נרתע מהאפשרות של עימות פומבי עם הממשל בישראל סביב ההסכם המסתמן, והבהיר כי ארצות הברית תפעל באופן עצמאי בהתאם לשיקוליה. "ייתכן שהצעד הזה יתקבל בברכה בישראל וייתכן שלא, אך בסופו של דבר אנו מאמינים שהוא משרת את האינטרס האמריקאי", ציין.

"אנחנו נמשיך לקדם את ההסכם הזה, כיוון שזו המשימה שלשמה נבחר נשיא ארצות הברית, וזו חובתנו עבור אזרחי המדינה", הוסיף ואנס בנחישות.

טראמפ: "נתניהו עושה מה שאני אומר לו"

במקביל לדבריו של סגן הנשיא, הנשיא דונלד טראמפ השמיע בימים האחרונים מסרים בטון שונה לחלוטין בנוגע לחזית מול איראן. בריאיון לרשת ה-BBC, הצהיר טראמפ: "אם אני אומר לנתניהו לעשות משהו – הוא עושה". ההתבטאות מעידה על תפיסה שונה של הנשיא לגבי מערכת היחסים עם ישראל.

מאוחר יותר, במהלך עצרת תמיכה טלפונית שערך עבור הסנאטור לינדזי גרהאם לקראת הבחירות המקדימות במפלגה הרפובליקנית, שיבח טראמפ את העבודה המשותפת ביניהם במאבק מול איראן. "לינדזי נלחם לצידי לאורך כל הדרך. אנחנו מהווים צוות קשוח מאוד, ואני מאמין שאנחנו מנצחים במערכה הזו", אמר הנשיא.

"להערכתי, כבר בשבועיים הקרובים נוכל להכריז על ניצחון מוחלט", הוסיף טראמפ בדבריו בעצרת, תוך שהוא מעיד על אופטימיות לגבי התקדמות המשא ומתן עם טהרן.

רקע מורכב של מתיחות

ההתבטאויות של ואנס וטראמפ מגיעות על רקע תקופה מתוחה במיוחד במזרח התיכון. כידוע, איראן שיגרה לאחרונה מטח של 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל, ובעקבותיו תקפה ישראל מטרות אסטרטגיות באיראן, כולל מתקני פטרוכימיה חיוניים.

למרות המורכבות, הממשל האמריקני ממשיך לקדם את ההסכם עם איראן, כאשר שר האוצר סקוט בסנט הנחה צוות מיוחד במשרדו לבצע הערכת עלויות מקיפה של נזקים שנגרמו למדינות המפרץ. בוושינגטון בוחנים את האפשרות לאפשר לבעלות בריתו להשתמש בנכסים איראניים מוקפאים לצורך שיקום ותיקון נזקים.